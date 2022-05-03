«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Вильярреала» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Первый матч с «Ливерпулем» стал для «Вильярреала», пожалуй, худшим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. План испанцев полностью провалился.

«Вильярреал» с первых минут окопался около своей штрафной площади, сразу же показав, что будет всеми силами стараться сохранить нулевой счет. В итоге — поражение 0:2.

Коэффициенты матча Вильярреал — Ливерпуль 1 4.80 X 4.00 2 1.68 Ставка

И это еще ну худший вариант по той игре, которую в тот вечер показала команда Унаи Эмери. Один удар (и тот мимо ворот) за 90 минут — это, безусловно, провал.

По всей видимости, Эмери пытался повторить гостевую модель игры, которая принесла «Вильярреалу» успех в противостоянии с «Ювентусом» и «Баварией». Но «Ливерпуль» быстро подтвердил, что против него нельзя так играть.

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В минувшую субботу «Вильярреал» проиграл «Алавесу» в очередном матче Ла Лиги, но на это поражение не следует обращать внимание. Понятно, что команда берегла силы на ответную встречу с «Ливерпулем».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» был шикарен в матче с «Вильярреалом» на «Энфилде». Единственное, что, возможно, разочаровало команду Юргена Клоппа — это счет. 2:0 тоже неплохо, но испанцы должны были пропускать намного больше. «Субмарину» просто задавили.

Победа над «Вильярреалом» стала очередным подтверждением того, что сконцентрированный «Ливерпуль» обыграть почти нереально.

Возможно, Эмери полагался на домашние матчи «Ливерпуля» с «Интером» и «Бенфикой». В первом случае «красные» уступили, а во втором сыграли вничью. Но на тот момент все было практически решено, «Ливерпуль» в ответным матчах с итальянцами и португальцами потратил ровно столько сил, сколько было достаточно для выхода в следующий раунд.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет 12 матчей (десять побед и две ничьи). На этом отрезке «мерсисайдцы» пропустили лишь восемь мячей.

Прогноз и ставка

На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Ливерпуля» — за 1.73.

Эмери придется очень постараться, чтобы придумать правильный план на ответную встречу. В противостоянии с «Ювентусом» первый матч завершился вничью, а битву с «Баварией» «Вильярреал» и вовсе начал с победы.

А теперь все иначе — испанцам надо отыгрываться. Идеальный сценарий для «Ливерпуля».

Прогноз — скорее всего, команда Клоппа просто добьет «субмарину». Вряд ли дело дойдет до разгрома, но два-три мяча «Вильярреал» примет в свои ворота.

Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,0) за 2.25.