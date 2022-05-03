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    «Ливерпуль» еще раз обыграет «Вильярреал»?

    «Вильярреал» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.25) и ставки на Лигу чемпионов 3 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Вильярреала» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 03 Мая 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Вильярреал»

    Первый матч с «Ливерпулем» стал для «Вильярреала», пожалуй, худшим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. План испанцев полностью провалился.

    «Вильярреал» с первых минут окопался около своей штрафной площади, сразу же показав, что будет всеми силами стараться сохранить нулевой счет. В итоге — поражение 0:2.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Ливерпуль

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.68
  • Ставка
    •

    И это еще ну худший вариант по той игре, которую в тот вечер показала команда Унаи Эмери. Один удар (и тот мимо ворот) за 90 минут — это, безусловно, провал.

    По всей видимости, Эмери пытался повторить гостевую модель игры, которая принесла «Вильярреалу» успех в противостоянии с «Ювентусом» и «Баварией». Но «Ливерпуль» быстро подтвердил, что против него нельзя так играть.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В минувшую субботу «Вильярреал» проиграл «Алавесу» в очередном матче Ла Лиги, но на это поражение не следует обращать внимание. Понятно, что команда берегла силы на ответную встречу с «Ливерпулем».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» был шикарен в матче с «Вильярреалом» на «Энфилде». Единственное, что, возможно, разочаровало команду Юргена Клоппа — это счет. 2:0 тоже неплохо, но испанцы должны были пропускать намного больше. «Субмарину» просто задавили.

    Победа над «Вильярреалом» стала очередным подтверждением того, что сконцентрированный «Ливерпуль» обыграть почти нереально.

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  • 28/04/2022

    • Возможно, Эмери полагался на домашние матчи «Ливерпуля» с «Интером» и «Бенфикой». В первом случае «красные» уступили, а во втором сыграли вничью. Но на тот момент все было практически решено, «Ливерпуль» в ответным матчах с итальянцами и португальцами потратил ровно столько сил, сколько было достаточно для выхода в следующий раунд.

    Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет 12 матчей (десять побед и две ничьи). На этом отрезке «мерсисайдцы» пропустили лишь восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Ливерпуля» — за 1.73.

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    Эмери придется очень постараться, чтобы придумать правильный план на ответную встречу. В противостоянии с «Ювентусом» первый матч завершился вничью, а битву с «Баварией» «Вильярреал» и вовсе начал с победы.

    А теперь все иначе — испанцам надо отыгрываться. Идеальный сценарий для «Ливерпуля».

    Прогноз — скорее всего, команда Клоппа просто добьет «субмарину». Вряд ли дело дойдет до разгрома, но два-три мяча «Вильярреал» примет в свои ворота.

    Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,0) за 2.25.

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    «Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» еще раз обыграет «Вильярреал»?
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