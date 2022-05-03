«Борнмут» дома сыграет против «Ноттингем Форест» в перенесенном матче 33-го тура Чемпионшипа. Поединок намечен на 3 мая, начало — в 21:00 по мск. «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

В турнирной таблице Чемпионшипа «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит всего лишь на три балла.

«Вишни» за последние 12 встреч первенства уступили только в одном случае, проиграв месяц тому назад на выезде «Вест Бромвичу» со счетом 0:2. Также в этот период они пять игр выиграли и шесть свели вничью.

Коэффициенты матча Борнмут — Ноттингем Форест 1 2.25 X 3.30 2 3.30 Ставка

К данному поединку коллектив подходит с 6-матчевой беспроигрышной серий, в которой четыре раза расписал мировые и дважды победил. Одна из викторий была накануне в гостях над «Блэкберном» 3:0.

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В родных стенах «Борнмут» не знает горечи поражений в последних восьми матчах, поровну поделив в этом отрезке мировые исходы и выигрыши.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в турнирной таблице Чемпионшипа идет на строку ниже своего предстоящего противника, имея на три очка меньше. В случае же победы в этой игре он сместит «Борнмут» со второй позиции.

У «лесников» только одно фиаско за последние 15 матчей первенства. И данная неудача случилась с ними в середине апреля в гостях от «Лутона» 0:1. Еще в данном отрезке они расписали три мировые и добыли 11 выигрышей.

Сейчас у команды серия из четырех викторий подряд, в которой она пропустила только один гол при 11 забитых. В прошлом туре состоялась домашняя победа над «Суонси» — 5:1.

На чужих полях «Ноттингем Форест» проиграл лишь одну встречу из семи предыдущих, два раза он еще сыграл вничью и четыре раза добился викторий.

В первом круге на выезде победил «Бормут» 2:1, а в прошлом туре «вишни» в играх с «лесниками» набрали четыре очка, победив 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 2.27, победа «Ноттингем Форест» — 3.30, ничья — 3.44.

Так как данный поединок будет иметь для обеих команд громадное значение, то стоит здесь ждать очень осторожного футбола с минимумом забитых мячей.