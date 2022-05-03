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    «Борнмут» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионшип, 3 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ноттингем Форест»
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    «Борнмут»
    «Борнмут» дома сыграет против «Ноттингем Форест» в перенесенном матче 33-го тура Чемпионшипа. Поединок намечен на 3 мая, начало — в 21:00 по мск. «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 03 Мая 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 21:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
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    «Борнмут»

    В турнирной таблице Чемпионшипа «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит всего лишь на три балла.

    «Вишни» за последние 12 встреч первенства уступили только в одном случае, проиграв месяц тому назад на выезде «Вест Бромвичу» со счетом 0:2. Также в этот период они пять игр выиграли и шесть свели вничью.

    Коэффициенты матча Борнмут — Ноттингем Форест

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    К данному поединку коллектив подходит с 6-матчевой беспроигрышной серий, в которой четыре раза расписал мировые и дважды победил. Одна из викторий была накануне в гостях над «Блэкберном» 3:0.

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    В родных стенах «Борнмут» не знает горечи поражений в последних восьми матчах, поровну поделив в этом отрезке мировые исходы и выигрыши.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» в турнирной таблице Чемпионшипа идет на строку ниже своего предстоящего противника, имея на три очка меньше. В случае же победы в этой игре он сместит «Борнмут» со второй позиции.

    У «лесников» только одно фиаско за последние 15 матчей первенства. И данная неудача случилась с ними в середине апреля в гостях от «Лутона» 0:1. Еще в данном отрезке они расписали три мировые и добыли 11 выигрышей.

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    • Сейчас у команды серия из четырех викторий подряд, в которой она пропустила только один гол при 11 забитых. В прошлом туре состоялась домашняя победа над «Суонси» — 5:1.

    На чужих полях «Ноттингем Форест» проиграл лишь одну встречу из семи предыдущих, два раза он еще сыграл вничью и четыре раза добился викторий.

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    В первом круге на выезде победил «Бормут» 2:1, а в прошлом туре «вишни» в играх с «лесниками» набрали четыре очка, победив 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 2.27, победа «Ноттингем Форест» — 3.30, ничья — 3.44.

    Так как данный поединок будет иметь для обеих команд громадное значение, то стоит здесь ждать очень осторожного футбола с минимумом забитых мячей.

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    «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на футбол. Билет в элиту разыграют в низовой игре
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