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    «Гладбах» помешает «Лейпцигу» попасть в ЛЧ?

    «Боруссия» М — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Германии 2 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Лейпциг»
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    «Лейпциг» выиграл пять предыдущих матчей на выезде в рамках Бундеслиги с общим счетом 18:3
    «Лейпциг» сыграет на выезде против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 21:30 мск. «Боруссия» М — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Мая 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 21:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 31-го сыгранного матча, в которых набрала 38 очков.

    В прошлом туре «Гладбах» сыграл на выезде вничью с «Фрайбургом» — 3:3. От поражения «Боруссию» спас гол Ларса Штиндля за несколько минут до финального свистка.

    Еще в одном апрельском матче команда Ади Хюттера уступила на своем поле «Кельну» (1:3). В принципе, в этом нет ничего удивительного, в этом сезоне «Боруссия» играет очень нестабильно, постоянно чередуя классные матчи с откровенно провальными.

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    «Боруссия» одержала лишь три победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, имея в своем активе 54 очка после 31-го матча. Отрыв от «Фрайбурга» составляет лишь два очка.

    На прошлой неделе «Лейпциг» неожиданно проиграл на своем поле «Унион Берлин» (1:2), из-за чего существенно усложнил себе задачу — теперь, чтобы попасть в Лигу чемпионов, в оставшихся матчах вообще нельзя ошибаться.

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    • По всей видимости, сказалась усталость, все-таки команда Доменико Тедеско постоянно проводит по две игры в неделю.

    И в Менхенгладбах «Лейпциг» отправится после тяжелейшего матча с «Рейнджерс» (1:0) в Лиге Европы. Игра против физически мощных шотландцев получилась невероятно энергозатратной.

    «Лейпциг» выиграл пять предыдущих матчей на выезде в рамках Бундеслиги с общим счетом 18:3.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 4.60, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Лейпцига» — за 1.78.

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    «Гладбаху» на самом деле уже вообще ничего не надо, но как раз такие команды чаще всего и являются самыми опасными. «Боруссия», возможно, даже порадуется, если именно из-за нее «Лейпциг» «пролетит» мимо Лиги чемпионов.

    А такое вполне возможно. Есть ощущение, что «Лейпциг» все-таки слегка выдохся после невероятно мощного отрезка.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92. Лучше так, чем на исход. На «Лейпциг» в этом матче лучше не ставить.

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    «Боруссия» М — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. «Гладбах» помешает «Лейпцигу» попасть в ЛЧ?
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