«Боруссия» М
«Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 31-го сыгранного матча, в которых набрала 38 очков.
В прошлом туре «Гладбах» сыграл на выезде вничью с «Фрайбургом» — 3:3. От поражения «Боруссию» спас гол Ларса Штиндля за несколько минут до финального свистка.
Еще в одном апрельском матче команда Ади Хюттера уступила на своем поле «Кельну» (1:3). В принципе, в этом нет ничего удивительного, в этом сезоне «Боруссия» играет очень нестабильно, постоянно чередуя классные матчи с откровенно провальными.
«Боруссия» одержала лишь три победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.
«Лейпциг»
«Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, имея в своем активе 54 очка после 31-го матча. Отрыв от «Фрайбурга» составляет лишь два очка.
На прошлой неделе «Лейпциг» неожиданно проиграл на своем поле «Унион Берлин» (1:2), из-за чего существенно усложнил себе задачу — теперь, чтобы попасть в Лигу чемпионов, в оставшихся матчах вообще нельзя ошибаться.
По всей видимости, сказалась усталость, все-таки команда Доменико Тедеско постоянно проводит по две игры в неделю.
И в Менхенгладбах «Лейпциг» отправится после тяжелейшего матча с «Рейнджерс» (1:0) в Лиге Европы. Игра против физически мощных шотландцев получилась невероятно энергозатратной.
«Лейпциг» выиграл пять предыдущих матчей на выезде в рамках Бундеслиги с общим счетом 18:3.
Прогноз и ставка
На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 4.60, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Лейпцига» — за 1.78.
«Гладбаху» на самом деле уже вообще ничего не надо, но как раз такие команды чаще всего и являются самыми опасными. «Боруссия», возможно, даже порадуется, если именно из-за нее «Лейпциг» «пролетит» мимо Лиги чемпионов.
А такое вполне возможно. Есть ощущение, что «Лейпциг» все-таки слегка выдохся после невероятно мощного отрезка.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92. Лучше так, чем на исход. На «Лейпциг» в этом матче лучше не ставить.