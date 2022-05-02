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    Туляки сделают шаг к спасению?

    «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 2.49) РПЛ 2 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород»
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    Антон Коченков
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Мая 2022 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
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    «Арсенал» Тула

    Тулякам отступать уже попросту некуда. «Канониры» замыкают турнирную таблицу РПЛ за три тура до финиша.

    Отставание от зоны стыков составляет три очка. Так что поединок с нижегородцами в плане борьбы за выживание лобовой.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Нижний Новгород

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур для «Арсенала» Тула получился неудачным. На выезде команда минимально уступила «Рубину».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Нет сомнений, что туляки будут активно атаковать с первых минут поединка. Другого пути у команды просто нет.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Сейчас команда находится на 12 месте, опережая зону стыков лишь по дополнительным показателям.

    «Нижний Новгород» атакует весьма посредственно. В 26 матчах подопечные Александра Кержакова забили только 23 мяча.

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    • Минувший тур принес команде разочарование. Выезд в столицу в гости к «Локомотиву» обернулся поражением (2:1).

    Нижегородцы наверняка постараются взять реванш за домашнюю неудачу в первом круге (2:3). Причем гостей в этой встрече вполне может устроить и ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 2.49, на ничью за 3.32, а на «Нижний Новгород» — за 3.19.

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    «Арсенал» Тула борется за сохранение прописки в элите.

    «Нижний Новгород» имеет сложности с реализацией.

    Туляки не имеют право на осечку, так что наверняка будут атаковать на протяжении всей встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула с коэффициентом 2.49.

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    «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. Туляки сделают шаг к спасению?
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