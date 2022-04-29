«Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 1/2 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» уверенно мчится к очередному триумфу в чемпионате. При этом отрыв от второй позиции составляет 11 очков.

Причем лидеры атак команды Филип Озобич и Ибраима Ваджи записали в свой актив по 10 мячей в чемпионате. Да и оборона команды — сама надежность (всего 11 пропущенных мячей).

Минувший тур команда также может записать себе в актив. «Карабах» на выезде уверенно одолел как раз «Габалу» (0:2).

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Выездная победа (1:3) в первой встрече делает шансы агдамцев на проход в финал весьма серьезными. Да и вообще, сильнейших клуб Азербайджана вполне достоен золотого дубля в нынешнем сезоне.

«Габала»

«Габала» свои два последних матчах проводила как раз против агдамцев. Причем в обоих уступила с разницей в два мяча — 1:3 и 0:2.

«Габала» находится на 5 месте в чемпионате, к тому же обороняется не лучшим образом. В 24 матчах пропущено 33 мяча.

Команда давненько не знает вкуса побед. Точнее, целый календарный месяц, что и стало причиной падения с пьедестала.

Вот только против агдамцев «Габала» традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей команда четырежды уступила, лишь однажды сыграв вничью.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.30, на ничью за 4.84, а на «Габалу» — за 10.00.

«Карабах» традиционно успешно противостоит «Габале».

«Габала» постарается найти свой шанс у ворот агдамцев .

«Карабах» после победы в первом матче может позволить себе немного расслабиться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.36.