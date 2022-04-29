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    «Карабах» забьет и пропустит

    «Карабах» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, Кубок Азербайджана, 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Габала»
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    «Карабах»
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 1/2 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 29 Апреля 2022 года
    Карабах
  • Азербайджан. Кубок
    •  Карабах 16:30 Габала Габала
  • Азербайджан. Кубок
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    «Карабах»

    «Карабах» уверенно мчится к очередному триумфу в чемпионате. При этом отрыв от второй позиции составляет 11 очков.

    Причем лидеры атак команды Филип Озобич и Ибраима Ваджи записали в свой актив по 10 мячей в чемпионате. Да и оборона команды — сама надежность (всего 11 пропущенных мячей).

    Минувший тур команда также может записать себе в актив. «Карабах» на выезде уверенно одолел как раз «Габалу» (0:2).

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    Выездная победа (1:3) в первой встрече делает шансы агдамцев на проход в финал весьма серьезными. Да и вообще, сильнейших клуб Азербайджана вполне достоен золотого дубля в нынешнем сезоне.

    «Габала»

    «Габала» свои два последних матчах проводила как раз против агдамцев. Причем в обоих уступила с разницей в два мяча — 1:3 и 0:2.

    «Габала» находится на 5 месте в чемпионате, к тому же обороняется не лучшим образом. В 24 матчах пропущено 33 мяча.

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    • Команда давненько не знает вкуса побед. Точнее, целый календарный месяц, что и стало причиной падения с пьедестала.

    Вот только против агдамцев «Габала» традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей команда четырежды уступила, лишь однажды сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.30, на ничью за 4.84, а на «Габалу» — за 10.00.

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    «Карабах» традиционно успешно противостоит «Габале».

    «Габала» постарается найти свой шанс у ворот агдамцев.

    «Карабах» после победы в первом матче может позволить себе немного расслабиться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.36.

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    «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» забьет и пропустит
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