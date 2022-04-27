«Фиорентина»
«Фиалки» занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А набрав 56 очков и продолжают вести борьбу за попадание в еврокубковую зону, которую как раз замыкают.
За последние 11 игр во всех турнирах «Фиорентина» 4 раза потерпела поражения, 2 раза сыграла вничтю и 5 раз радовала болельщиков победами.
Коэффициенты матча Фиорентина — Удинезе
В последних матчах Серии А и Кубка Италии «фиолетовые» показывают неудачные результаты, проиграв соответственно «Ювентусу» (0:2) и «Салернитане» (1:2).
Перед этим «Фиорентина» не проигрывала в пяти поединках, которые пришлись на чемпионат, где в трех последних победила.
«Удинезе»
«Удинезе» в турнирной таблицы Серии А находится на 12-й позиции, имея на своем счету 40 баллов.
В своей предпоследней проведенной встрече фриульцы на своем поле потерпели поражение от аутсайдера «Салернитаны» со счетом 0:1. Перед этим они одержали три победы подряд.
В последнем туре «Зебры» не проиграли, но и не победили, сыграв вничью с «Болоньей» (2:2).
Всего же за 10 последних матчей в рамках чемпионата страны команда потерпела только два фиаско, четырежды еще сыграли вничью и смогли добыть четыре виктории.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.