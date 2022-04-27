«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:00 мск. «Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиалки» занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А набрав 56 очков и продолжают вести борьбу за попадание в еврокубковую зону, которую как раз замыкают.

За последние 11 игр во всех турнирах «Фиорентина» 4 раза потерпела поражения, 2 раза сыграла вничтю и 5 раз радовала болельщиков победами.

Коэффициенты матча Фиорентина — Удинезе 1 1.70 X 3.95 2 4.80 Ставка

В последних матчах Серии А и Кубка Италии «фиолетовые» показывают неудачные результаты, проиграв соответственно «Ювентусу» (0:2) и «Салернитане» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

Перед этим «Фиорентина» не проигрывала в пяти поединках, которые пришлись на чемпионат, где в трех последних победила.

«Удинезе»

«Удинезе» в турнирной таблицы Серии А находится на 12-й позиции, имея на своем счету 40 баллов.

В своей предпоследней проведенной встрече фриульцы на своем поле потерпели поражение от аутсайдера «Салернитаны» со счетом 0:1. Перед этим они одержали три победы подряд.

В последнем туре «Зебры» не проиграли, но и не победили, сыграв вничью с «Болоньей» (2:2).

Всего же за 10 последних матчей в рамках чемпионата страны команда потерпела только два фиаско, четырежды еще сыграли вничью и смогли добыть четыре виктории.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.