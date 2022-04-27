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    Вернется ли «Фиорентина» на победный путь?

    «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Удинезе»
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    «Фиорентина» идет на шестом месте
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:00 мск. «Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 19:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А набрав 56 очков и продолжают вести борьбу за попадание в еврокубковую зону, которую как раз замыкают.

    За последние 11 игр во всех турнирах «Фиорентина» 4 раза потерпела поражения, 2 раза сыграла вничтю и 5 раз радовала болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Удинезе

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  • 1.70
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
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    В последних матчах Серии А и Кубка Италии «фиолетовые» показывают неудачные результаты, проиграв соответственно «Ювентусу» (0:2) и «Салернитане» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Перед этим «Фиорентина» не проигрывала в пяти поединках, которые пришлись на чемпионат, где в трех последних победила.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в турнирной таблицы Серии А находится на 12-й позиции, имея на своем счету 40 баллов.

    В своей предпоследней проведенной встрече фриульцы на своем поле потерпели поражение от аутсайдера «Салернитаны» со счетом 0:1. Перед этим они одержали три победы подряд.

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    • В последнем туре «Зебры» не проиграли, но и не победили, сыграв вничью с «Болоньей» (2:2).

    Всего же за 10 последних матчей в рамках чемпионата страны команда потерпела только два фиаско, четырежды еще сыграли вничью и смогли добыть четыре виктории.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Фиорентина» на победный путь?
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