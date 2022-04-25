25 апреля в 35-м туре французского второго дивизиона «Тулуза» на своей арене примет «Ньор». Стартовый свисток будет дан к этой игре в 21:45 по мск. «Тулуза» — «Ньор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

На данный момент «Тулуза» с 73 набранными очками идет во главе турнирной таблицы второго французского дивизиона. В случае свой победы в этой игре и потере очков «Осером» она досрочно добудет билет в элиту.

Во второй половине чемпионата «фиалки» проиграли лишь раз за 16 проведенных встреч. Еще три поединка в данном отрезке они свели вничью и добились 12 выигрышей.

В своей последней игре первенства «малыши» поделили очки на выезде с «Сошо», сыграв 1:1. Перед этим они победили в пяти поединках подряд, забивая каждый раз не менее двух мячей за матч.

Все прогнозы на футбол

«Тулуза» вышла победителем из семи минувших своих домашних поединков. Причем в более чем в половине случаев она побеждала с внушительным счетом.

«Ньор»

С 45 зачетными пунктами «Ньор» расположился в середине турнирной таблицы французской Лиги 2, где наверняка и финиширует.

К данному поединку команда подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды победила и четыре встречи свела вничью. Перед этим же она уступила в шести играх подряд.

В минувшем туре первенства клуб на своем поле поделил очки с соседом по турнирке «Бастией», сыграв 1:1, а матчем ранее одолел на выезде безнадежного аутсайдера «Нанси» — 2:0.

В своей последней выездной игре «Ньор» победил, но перед этим имел 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой уступил в четырех встречах.

В первом круге «Ньор» дома выиграл у «Тулузы» 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.37, победа «Ньора» — 8.00, ничья — 4.70.

«Тулуза» уже по итогам этой игры может добыть билет в Лигу 1. Поэтому хозяева будут сверх мотивированы и вполне могут даже выиграть в двух таймах.