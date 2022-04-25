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    Оформит ли «Тулуза» выход в Лигу 1?

    «Тулуза» — «Ньор». Прогноз, ставка (к. 3.05) на футбол, Чемпионат Франции, 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Ньор»
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    «Тулуза»
    25 апреля в 35-м туре французского второго дивизиона «Тулуза» на своей арене примет «Ньор». Стартовый свисток будет дан к этой игре в 21:45 по мск. «Тулуза» — «Ньор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 25 Апреля 2022 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 2
    •  Тулуза 21:45 Ньор Ньор
  • Франция. Лига 2
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    «Тулуза»

    На данный момент «Тулуза» с 73 набранными очками идет во главе турнирной таблицы второго французского дивизиона. В случае свой победы в этой игре и потере очков «Осером» она досрочно добудет билет в элиту.

    Во второй половине чемпионата «фиалки» проиграли лишь раз за 16 проведенных встреч. Еще три поединка в данном отрезке они свели вничью и добились 12 выигрышей.

    В своей последней игре первенства «малыши» поделили очки на выезде с «Сошо», сыграв 1:1. Перед этим они победили в пяти поединках подряд, забивая каждый раз не менее двух мячей за матч.

    Все прогнозы на футбол

    «Тулуза» вышла победителем из семи минувших своих домашних поединков. Причем в более чем в половине случаев она побеждала с внушительным счетом.

    «Ньор»

    С 45 зачетными пунктами «Ньор» расположился в середине турнирной таблицы французской Лиги 2, где наверняка и финиширует.

    К данному поединку команда подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды победила и четыре встречи свела вничью. Перед этим же она уступила в шести играх подряд.

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  • Вчера

    • В минувшем туре первенства клуб на своем поле поделил очки с соседом по турнирке «Бастией», сыграв 1:1, а матчем ранее одолел на выезде безнадежного аутсайдера «Нанси» — 2:0.

    В своей последней выездной игре «Ньор» победил, но перед этим имел 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой уступил в четырех встречах.

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    В первом круге «Ньор» дома выиграл у «Тулузы» 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.37, победа «Ньора» — 8.00, ничья — 4.70.

    «Тулуза» уже по итогам этой игры может добыть билет в Лигу 1. Поэтому хозяева будут сверх мотивированы и вполне могут даже выиграть в двух таймах.

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    «Тулуза» — «Ньор»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Тулуза» выход в Лигу 1?
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