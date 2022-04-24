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    Игра в Казане буде верховой

    «Рубин» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, РПЛ, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Арсенал» Тула
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    «Рубин»
    В 26-м туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» в домашнем матче сыграет против тульского «Арсенала». Игра пройдет 24 апреля и начнется в 14:00 мск. «Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Рубин»

    «Рубин» с 26 набранными очками разместился на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись всего лишь на балл от зоны переходных матчей, а прямой вылет он обходит на четыре пункт.

    Команда из Казани после зимнего перерыва смогла выиграть лишь один поединок из восьми проведенных, обыграв еще в начале марта дома 2:1 «Ахмат». Еще раз она сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

    Коэффициенты матча Рубин — Арсенал Тула

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
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    Несколько дней тому назад дружина Слуцкого уступила в гостях «Енисею» 1:3 из ФНЛ в 1/4 финала Кубка страны. В своей же последней встрече чемпионата она расписала мировую 1:1 в Москве со «Спартаком», прервав на тот момент серию из четырех фиаско подряд.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории в этом розыгрыше РПЛ «Рубин» четыре раза побеждал, два поединка завершил вничью и потерпел шесть неудач. Коллектив уступил в последних четырех домашних играх.

    «Арсенал» Тула

    С 21 набранным пунктом «Арсенал» находится на последней строке в турнирной таблице. От зоны переходных матчей команду отделяет лишь балл, а от безопасной позиции клуб отстает на пять очков.

    Туляки неплохо провели последние матчи перед перерывом, выиграв две игры из трех последних при одном поражении. После рестарта они еще не знали радости виктории, дважды сыграв вничью и пять встреч проиграв.

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    • В своей двух последних играх «пряники» уступили на выезде московскому «Спартаку» 0:3 и дома «Ростову» 1:2, а перед этим они на своей территории расписали мировую с «Ахматом», сыграв 0:0.

    Вне родных стен «арсенал» проиграл десять из 13 поединков при двух выигрышах и одной мировой. В последних пяти играх у него одна ничья и четыре фиаско.

    «Рубин» выиграл у «Арсенала» в последних пяти очных встречах, а до этого они трижды делили очки между собой.

    Прогноз и ставка на «Рубин» — «Арсенал» Тула

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Арсенала» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.38.

    Оба коллектива очень много пропускают, но при этом зачастую и забивают. К тому же в этой игре они будут стремиться взять очки по максимуму, учитывая их турнирное положение. Исходя из этого ждем атакующей игры и прогнозируем в этой игре верховой исход.

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    «Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Игра в Казане буде верховой
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