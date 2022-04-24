«Барселона» сыграет на своем поле против «Райо Вальекано» в рамках перенесенного матча чемпионата Испании. Встреча пройдет 24 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка. Каталонцы опережают «Севилью» только по дополнительным показателям, а отставание от «Реала» составляет 15 очков.

В четверг «Барса» одержала гостевую победу над «Реал Сосьедадом» — 1:0. Отличный результат, но по игре снова так себе. Есть ощущение, что в клубе уже не дождутся, когда этот сезон завершится, чтобы поскорее начать обновление состава.

На прошлой неделе «Барселона», как известно, проиграла на «Камп Ноу» немецкому «Айнтрахту» и вылетела из Лиги Европы. Это был худший матч сине-гранатовых с тех пор, как команду возглавил Хави.

И вслед за этим «Барса» еще и «Кадису» (0:1) проиграла на своем поле. Апрель получается чересчур сложным для команды Хави.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 32-х матчах 37 очков.

И самое неприятное, что отрыв от идущей 18-й «Гранады» составляет лишь семь очков. Это действительно немного, несмотря на то, что командам осталось сыграть лишь по пять-шесть матчей.

Ранее на этой неделе «Райо Вальекано» выиграл в гостях у «Эспаньола» (1:0). Но перед этим у мадридского клуба была серия из 13-ти матчей без побед.

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«Райо Вальекано» проиграл девять из 12-ти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 5.85, а победу «Райо Вальекано» — за 10.25.

«Райо» выиграл в первом круге у «Барсы» (1:0). Вскоре после этого в каталонском клубе окончательно поняли, что с Рональдом Куманом пора расставаться.

Понятно, что теперь «Райо» ждет встреча с абсолютно другой «Барселоной». Будет сложно. Но есть подозрение, что гости свой гол (может, и не один) все равно забьют.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.26.