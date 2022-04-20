«Сельта»
«Небесные» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 39 очков за 32 матча.
За последние 10 игр во всех турнирах «Сельта» 3 раза радовала болельщиков победами, 4 раза проигрывала своим соперникам и 3 раза сыграла вничью.
Коэффициенты матча Сельта — Хетафе
В прошлом туре команда прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию в Примере, победив «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. До этого поединка два тура подряд «Сельта» проигрывала «Эспаньолу» (1:0) и «Реал Мадриду» (1:2).
Из-за травмы колена матч пропустит Уго Мальо.
«Хетафе»
«Синие» занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры набрав 32 очка. От зоны вылета команду отделяет всего 4 балла.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Хетафе» 2 раза смог обыграть своих оппонентов, 4 раза терпел поражения и 4 раза сыграл вничью.
За очень долгое время «синие» лишь раз смогли выиграть в Примере, было это два тура назад в матче с «Мальоркой» (1:0). После этого «Хетафе» на выезде проиграл «Реал Мадриду», а после на домашней арене уступил «Вильярреалу» (1:2).
Из-за травмы плеча матч пропустит Хайме Мата.
Прогноз и ставка
На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Хетафе» — за 3.84.
Прогноз — «Хетафе» сейчас не в лучшей форме, но имеет огромную мотивацию оторваться подальше от зоны вылета. «Сельта» так же показывает нестабильную игру в последнее время. Поэтому «синие» может и минимально, но смогут обыграть своего соперника и забрать такие важные 3 очка.
Ставка — Победа «Хетафе» за 3.84.