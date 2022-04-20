«Сельта» на своём поле сыграет против «Хетафе» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 20 апреля, начало — 21:00 (мск). «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Небесные» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 39 очков за 32 матча.

За последние 10 игр во всех турнирах «Сельта» 3 раза радовала болельщиков победами, 4 раза проигрывала своим соперникам и 3 раза сыграла вничью.

Коэффициенты матча Сельта — Хетафе 1 2.15 X 3.15 2 3.80 Ставка

В прошлом туре команда прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию в Примере, победив «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. До этого поединка два тура подряд «Сельта» проигрывала «Эспаньолу» (1:0) и «Реал Мадриду» (1:2).

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Из-за травмы колена матч пропустит Уго Мальо.

«Хетафе»

«Синие» занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры набрав 32 очка. От зоны вылета команду отделяет всего 4 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Хетафе» 2 раза смог обыграть своих оппонентов, 4 раза терпел поражения и 4 раза сыграл вничью.

За очень долгое время «синие» лишь раз смогли выиграть в Примере, было это два тура назад в матче с «Мальоркой» (1:0). После этого «Хетафе» на выезде проиграл «Реал Мадриду», а после на домашней арене уступил «Вильярреалу» (1:2).

Из-за травмы плеча матч пропустит Хайме Мата.

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Хетафе» — за 3.84.

Прогноз — «Хетафе» сейчас не в лучшей форме, но имеет огромную мотивацию оторваться подальше от зоны вылета. «Сельта» так же показывает нестабильную игру в последнее время. Поэтому «синие» может и минимально, но смогут обыграть своего соперника и забрать такие важные 3 очка.

Ставка — Победа «Хетафе» за 3.84.