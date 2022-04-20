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    «Хетафе» одержит победу в этом матче

    «Сельта» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к.3.84) на футбол, чемпионат Испании, 20 апреля 2022 года

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    «Сельта» на своём поле сыграет против «Хетафе» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 20 апреля, начало — 21:00 (мск). «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2022 года
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    «Сельта»

    «Небесные» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 39 очков за 32 матча.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Сельта» 3 раза радовала болельщиков победами, 4 раза проигрывала своим соперникам и 3 раза сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Сельта — Хетафе

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
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    В прошлом туре команда прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию в Примере, победив «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. До этого поединка два тура подряд «Сельта» проигрывала «Эспаньолу» (1:0) и «Реал Мадриду» (1:2).

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    Из-за травмы колена матч пропустит Уго Мальо.

    «Хетафе»

    «Синие» занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры набрав 32 очка. От зоны вылета команду отделяет всего 4 балла.

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    • За последние 10 матчей во всех турнирах «Хетафе» 2 раза смог обыграть своих оппонентов, 4 раза терпел поражения и 4 раза сыграл вничью.

    За очень долгое время «синие» лишь раз смогли выиграть в Примере, было это два тура назад в матче с «Мальоркой» (1:0). После этого «Хетафе» на выезде проиграл «Реал Мадриду», а после на домашней арене уступил «Вильярреалу» (1:2).

    Из-за травмы плеча матч пропустит Хайме Мата.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Хетафе» — за 3.84.

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    Прогноз — «Хетафе» сейчас не в лучшей форме, но имеет огромную мотивацию оторваться подальше от зоны вылета. «Сельта» так же показывает нестабильную игру в последнее время. Поэтому «синие» может и минимально, но смогут обыграть своего соперника и забрать такие важные 3 очка.

    Ставка — Победа «Хетафе» за 3.84.

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    «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка (3.84), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Хетафе» одержит победу в этом матче
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