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    Вернется ли «Вильярреал» к победам в Ла Лиге?

    «Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, чемпионат Испании, 16 апреля 2022 года

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    «Вильярреал» идет на седьмом месте
    «Хетафе» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 16 апреля, начало — 22:00 (мск). «Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хетафе»

    С 32 набранными очками «Хетафе» разместился на 14-й позиции в турнирной таблице испанского первенства, оторвавшись на четыре пункта от зоны вылета.

    В позапрошлом туре Примеры «синие» на своем поле смогли минимально выиграть у «Мальорки» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою длительную серию без побед.

    В этот неудачный период коллектив потерпел два поражения и четыре поединка завершил мировыми результатами, где только раз не смог забить ни одного гола.

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    Но в прошлом туре клуб из пригорода Мадрида снова потерпел неудачу, уступив на выезде «Реалу» (0:2).

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, «Желтая субмарина» будет рада даже попаданию в топ-шестерку.

    Вот только атака команды не блещет. Даже лучший форвард клуба Херард Морено забил только 8 мячей в Примере и два в Лиге чемпионов.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» удовлетворился лишь ничьей с «Атлетиком» (1:1). Причем по ходу встречи команда проигрывала.

    Посреди этой недели левантийцы сенсационно вышли в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя «Баварию» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,30.

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    «Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Вильярреал» к победам в Ла Лиге?
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