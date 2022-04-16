«Хетафе»
С 32 набранными очками «Хетафе» разместился на 14-й позиции в турнирной таблице испанского первенства, оторвавшись на четыре пункта от зоны вылета.
В позапрошлом туре Примеры «синие» на своем поле смогли минимально выиграть у «Мальорки» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою длительную серию без побед.
В этот неудачный период коллектив потерпел два поражения и четыре поединка завершил мировыми результатами, где только раз не смог забить ни одного гола.
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Но в прошлом туре клуб из пригорода Мадрида снова потерпел неудачу, уступив на выезде «Реалу» (0:2).
«Вильярреал»
«Вильярреал» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, «Желтая субмарина» будет рада даже попаданию в топ-шестерку.
Вот только атака команды не блещет. Даже лучший форвард клуба Херард Морено забил только 8 мячей в Примере и два в Лиге чемпионов.
В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» удовлетворился лишь ничьей с «Атлетиком» (1:1). Причем по ходу встречи команда проигрывала.
Посреди этой недели левантийцы сенсационно вышли в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя «Баварию» по сумме двух матчей со счетом 2:1.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,30.