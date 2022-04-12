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    В ответном поединке феерии голов не будет

    «Реал» — «Челси». Прогноз (к. 2.06) на Лигу чемпионов 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Челси»
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    Винисиус Жуниор
    «Реал Мадрид» на своём поле сыграет против «Челси» в рамках второго матча 1/4 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 апреля, начало — 22:00 (мск). «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2022 года
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    «Реал Мадрид»

    В турнирной таблице чемпионата Испании все вернулось на круги своя, снова «сливочные» находятся на первом месте набрав 72 очка и скорее всего станут чемпионами в этом сезоне.

    В первом матче 1/4 ЛЧ с «Челси» «Реал Мадрид» показал, что желание у футболистов огромное. Мы стали свидетелями великолепного матча, где вновь феерил Карим Бензема. Еще один хет-трик, и теперь в предстоящем ответном поединке «Реалу» достаточно будет не провалиться.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
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    Эден Азар недоступен на остаток сезона из-за травмы. Эдер Милитао не сыграет в предстоящем поединке из-за перебора жёлтых карточек.

    «Челси»

    «Синие» не выдержали конкуренции с «Ман Сити» и «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ и расположились на 3-м месте набрав 62 очка в этом сезоне.

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    • Действующий чемпион впервые в истории уступил «Реалу» в ЛЧ. С такими ошибками как в игре на «Стэмфорд Бридж» «Челси» вряд ли удастся пройти дальше.

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  • Прогноз на «Реал» Мадрид — «Челси»

    • Перед предстоящим поединком «Челси» в рамках АПЛ ездил в гости к «Саутгемптону», где разгромил подопечных Ральфа Хазенхюттля со счётом 6:0.

    Бен Чилвелл вылетел до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реал Мадрида» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Челси» — за 2.94.

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    Прогноз — Мадридский «Реал» обеспечил себе комфортное преимущество перед этой игрой, воспользовавшись ошибками лондонцев в первом поединке ЛЧ. «Челси» попробует сделать работу над ошибками, но вряд ли у них это получится и скорее всего команды просто обменяются голами и разойдутся в низовом матче.

    Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.06.

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    «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на футбол. В ответном поединке феерии голов не будет
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