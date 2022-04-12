«Реал Мадрид» на своём поле сыграет против «Челси» в рамках второго матча 1/4 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 апреля, начало — 22:00 (мск). «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Мадрид»

В турнирной таблице чемпионата Испании все вернулось на круги своя, снова «сливочные» находятся на первом месте набрав 72 очка и скорее всего станут чемпионами в этом сезоне.

В первом матче 1/4 ЛЧ с «Челси» «Реал Мадрид» показал, что желание у футболистов огромное. Мы стали свидетелями великолепного матча, где вновь феерил Карим Бензема. Еще один хет-трик, и теперь в предстоящем ответном поединке «Реалу» достаточно будет не провалиться.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси 1 2.50 X 3.55 2 2.75 Ставка

Эден Азар недоступен на остаток сезона из-за травмы. Эдер Милитао не сыграет в предстоящем поединке из-за перебора жёлтых карточек.

«Челси»

«Синие» не выдержали конкуренции с «Ман Сити» и «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ и расположились на 3-м месте набрав 62 очка в этом сезоне.

Действующий чемпион впервые в истории уступил «Реалу» в ЛЧ. С такими ошибками как в игре на «Стэмфорд Бридж» «Челси» вряд ли удастся пройти дальше.

Перед предстоящим поединком «Челси» в рамках АПЛ ездил в гости к «Саутгемптону», где разгромил подопечных Ральфа Хазенхюттля со счётом 6:0.

Бен Чилвелл вылетел до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Прогноз и ставка

На победу «Реал Мадрида» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Челси» — за 2.94.

Прогноз — Мадридский «Реал» обеспечил себе комфортное преимущество перед этой игрой, воспользовавшись ошибками лондонцев в первом поединке ЛЧ. «Челси» попробует сделать работу над ошибками, но вряд ли у них это получится и скорее всего команды просто обменяются голами и разойдутся в низовом матче.

Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.06.