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    Создаст ли «Алианса Лима» проблемы «Ривер Плейту»?

    «Алианса Лима» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Либертадорес, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алианса Лима» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт» выиграл шесть матчей из восьми последних
    В первом туре группового этапа Кубка Либертадорес перуанская «Алианса Лима» на своем поле примет аргентинский «Ривер Плейт». Игра пройдет 7 апреля, начало — в 03:00 по мск. «Алианса Лима» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алианса Лима»

    «Алианса Лима» стал чемпионом Перу розыгрыша Клаусуры, благодаря чему теперь выступит в Кубке Либертадорес.

    В нынешнем сезоне Апертуры чемпионата Перу 2022 года коллектив занимает лишь 15-ю позицию после шести матчей.

    Команда одержала только две победы в 10 последних поединках во всех турнирах при четырех поражениях и четырех ничьих.

    Все прогнозы на футбол

    Хуже всего для клуба то, что в трех последних матчах он потерпел поражения при двух забитых и шести пропущенных мячах.

    «Ривер Плейт»

    В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» занял третье место в первой этапе, после чего проиграл «Боке Хуниорс» (1:1) по пенальти.

    В текущем сезоне коллектив идет на второй позиции первенства с отставанием в два очка от лидирующего «Расинга».

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    • По итогам восьми туров в аргентинской лиге клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

    В последних восьми поединках во всех турнирах «Миллионеры» одержали шесть побед при одной ничьей и одном поражении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

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    «Алианса Лима» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Алианса Лима» проблемы «Ривер Плейту»?
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