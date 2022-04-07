В первом туре группового этапа Кубка Либертадорес перуанская «Алианса Лима» на своем поле примет аргентинский «Ривер Плейт». Игра пройдет 7 апреля, начало — в 03:00 по мск. «Алианса Лима» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алианса Лима»

«Алианса Лима» стал чемпионом Перу розыгрыша Клаусуры, благодаря чему теперь выступит в Кубке Либертадорес.

В нынешнем сезоне Апертуры чемпионата Перу 2022 года коллектив занимает лишь 15-ю позицию после шести матчей.

Команда одержала только две победы в 10 последних поединках во всех турнирах при четырех поражениях и четырех ничьих.

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Хуже всего для клуба то, что в трех последних матчах он потерпел поражения при двух забитых и шести пропущенных мячах.

«Ривер Плейт»

В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» занял третье место в первой этапе, после чего проиграл «Боке Хуниорс» (1:1) по пенальти.

В текущем сезоне коллектив идет на второй позиции первенства с отставанием в два очка от лидирующего «Расинга».

По итогам восьми туров в аргентинской лиге клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

В последних восьми поединках во всех турнирах «Миллионеры» одержали шесть побед при одной ничьей и одном поражении.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.