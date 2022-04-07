«Алианса Лима»
«Алианса Лима» стал чемпионом Перу розыгрыша Клаусуры, благодаря чему теперь выступит в Кубке Либертадорес.
В нынешнем сезоне Апертуры чемпионата Перу 2022 года коллектив занимает лишь 15-ю позицию после шести матчей.
Команда одержала только две победы в 10 последних поединках во всех турнирах при четырех поражениях и четырех ничьих.
Хуже всего для клуба то, что в трех последних матчах он потерпел поражения при двух забитых и шести пропущенных мячах.
«Ривер Плейт»
В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» занял третье место в первой этапе, после чего проиграл «Боке Хуниорс» (1:1) по пенальти.
В текущем сезоне коллектив идет на второй позиции первенства с отставанием в два очка от лидирующего «Расинга».
По итогам восьми туров в аргентинской лиге клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.
В последних восьми поединках во всех турнирах «Миллионеры» одержали шесть побед при одной ничьей и одном поражении.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.