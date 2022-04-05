«Миллуолл» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:45 мск. «Миллуолл» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

«Миллуолл» пытается вклиниться в зону плей-офф. Правда, текущее 10 место с четырехочковым отставанием от искомой шестой позиции не добавляет оптимизма.

Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 39 матчах команда забила только 41 мяч, что явно мало для претендента на что-то серьезное.

В предыдущем туре «Миллуолл» снова выдал блеклый поединок. На выезде команда сыграла вничью с «Лутон Тауном» (2:2).

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Лидером команды в нынешнем сезоне является Беник Афобе. Конголезский форвард отличился девятью голами в Чемпионшип.

«Суонси»

С 51 зачетным пунктом «Суонси» разместился на 16 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь на значительном расстоянии и от зоны плей-офф, и от зоны вылета.

На сегодня у валлийского коллектива серия из трех поединков без поражений при двух победах и одной ничьей.

Перед этим у «Лебедей» было два фиаско подряд. В этот период они сперва дома были разгромлены «Фулхэмом» 1:5, после чего уступили на выезде «Блэкпулу» со счетом 0:1.

Вне родных стен «Суонси» в текущем чемпионате проиграл 10 встреч из 20 проведенных, а также шесть раз побеждал и дважды играл вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Миллуолл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.