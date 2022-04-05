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    Приблизится ли «Миллуолл» к зоне плей-офф?

    «Миллуолл» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Суонси»
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    «Миллуолл» идет на 10 месте
    «Миллуолл» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:45 мск. «Миллуолл» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Апреля 2022 года
    Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
    •  Миллуолл 21:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Миллуолл»

    «Миллуолл» пытается вклиниться в зону плей-офф. Правда, текущее 10 место с четырехочковым отставанием от искомой шестой позиции не добавляет оптимизма.

    Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 39 матчах команда забила только 41 мяч, что явно мало для претендента на что-то серьезное.

    В предыдущем туре «Миллуолл» снова выдал блеклый поединок. На выезде команда сыграла вничью с «Лутон Тауном» (2:2).

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    Лидером команды в нынешнем сезоне является Беник Афобе. Конголезский форвард отличился девятью голами в Чемпионшип.

    «Суонси»

    С 51 зачетным пунктом «Суонси» разместился на 16 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь на значительном расстоянии и от зоны плей-офф, и от зоны вылета.

    На сегодня у валлийского коллектива серия из трех поединков без поражений при двух победах и одной ничьей.

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    • Перед этим у «Лебедей» было два фиаско подряд. В этот период они сперва дома были разгромлены «Фулхэмом» 1:5, после чего уступили на выезде «Блэкпулу» со счетом 0:1.

    Вне родных стен «Суонси» в текущем чемпионате проиграл 10 встреч из 20 проведенных, а также шесть раз побеждал и дважды играл вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Миллуолл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.

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    «Миллуолл» — «Суонси»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Миллуолл» к зоне плей-офф?
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