«Краснодар»
Матч 19-го тура «Быки» не сыграли из-за режиме ЧС на Кубани. Тем временем команду покинули Классон, Кайо, Кабелла, Крыховяк, Кордоба, Рамирес, Вандерсон, Алонсо и Бутхейм.
В начале марта «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» (2:1), а потом на выезде вырвал победу у «Спартака» (2:1) благодаря пенальти в концовке.
В последнем матче кубанский клуб на выезде упустил победу над «Уфой» (1:1), благодаря опять же пенальти на последних минутах.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 21 матчей РПЛ «Краснодар» с 36 очками на 5-м месте. Разница мячей 34-21. Под вопросом участие Газинского.
«Динамо»
Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).
Домашнее дерби со «Спартаком» завершилось поражением со счетом 0:2, но в следующем матче в Туле бело-голубые победили со счетом 4:1.
В последнем матче «Динамо» на своем поле на последних минутах спаслось от поражения в матче с «Ростовом» благодаря пенальти — 1:1.
После 22 туров РПЛ «Динамо» с 43 очками идет вторым, на 5 баллов отставая от «Зенита». Разница мячей 41-24, Фомин забил 8 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.12.
«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей с «Краснодаром», раз сыграв вничью. На Кубани бело-голубые проиграли 3 матча из 5 последних выездов, выиграв два — зато последние.
«Краснодар» подходит к игре с беспроигрышной серией, которая насчитывает уже 7 матчей (4 победы и 3 ничьи). Тем не менее, прогнозируем, что
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