Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 3 апреля. Матч начнется в 14:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Матч 19-го тура «Быки» не сыграли из-за режиме ЧС на Кубани. Тем временем команду покинули Классон, Кайо, Кабелла, Крыховяк, Кордоба, Рамирес, Вандерсон, Алонсо и Бутхейм.

В начале марта «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» (2:1), а потом на выезде вырвал победу у «Спартака» (2:1) благодаря пенальти в концовке.

В последнем матче кубанский клуб на выезде упустил победу над «Уфой» (1:1), благодаря опять же пенальти на последних минутах.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 21 матчей РПЛ «Краснодар» с 36 очками на 5-м месте. Разница мячей 34-21. Под вопросом участие Газинского.

«Динамо»

Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).

Домашнее дерби со «Спартаком» завершилось поражением со счетом 0:2, но в следующем матче в Туле бело-голубые победили со счетом 4:1.

В последнем матче «Динамо» на своем поле на последних минутах спаслось от поражения в матче с «Ростовом» благодаря пенальти — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

После 22 туров РПЛ «Динамо» с 43 очками идет вторым, на 5 баллов отставая от «Зенита». Разница мячей 41-24, Фомин забил 8 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.12.

«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей с «Краснодаром», раз сыграв вничью. На Кубани бело-голубые проиграли 3 матча из 5 последних выездов, выиграв два — зато последние.

«Краснодар» подходит к игре с беспроигрышной серией, которая насчитывает уже 7 матчей (4 победы и 3 ничьи). Тем не менее, прогнозируем, что «Динамо» не проиграет .