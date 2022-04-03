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    «Краснодар» — «Динамо». Прогноз, ставки (к. 2.06) на футбол, РПЛ, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Динамо»
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    Федор Смолов
    Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 3 апреля. Матч начнется в 14:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
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    «Краснодар»

    Матч 19-го тура «Быки» не сыграли из-за режиме ЧС на Кубани. Тем временем команду покинули Классон, Кайо, Кабелла, Крыховяк, Кордоба, Рамирес, Вандерсон, Алонсо и Бутхейм.

    В начале марта «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» (2:1), а потом на выезде вырвал победу у «Спартака» (2:1) благодаря пенальти в концовке.

    В последнем матче кубанский клуб на выезде упустил победу над «Уфой» (1:1), благодаря опять же пенальти на последних минутах.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 21 матчей РПЛ «Краснодар» с 36 очками на 5-м месте. Разница мячей 34-21. Под вопросом участие Газинского.

    «Динамо»

    Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).

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    • Домашнее дерби со «Спартаком» завершилось поражением со счетом 0:2, но в следующем матче в Туле бело-голубые победили со счетом 4:1.

    В последнем матче «Динамо» на своем поле на последних минутах спаслось от поражения в матче с «Ростовом» благодаря пенальти — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 22 туров РПЛ «Динамо» с 43 очками идет вторым, на 5 баллов отставая от «Зенита». Разница мячей 41-24, Фомин забил 8 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 2.12.

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    «Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей с «Краснодаром», раз сыграв вничью. На Кубани бело-голубые проиграли 3 матча из 5 последних выездов, выиграв два — зато последние.

    «Краснодар» подходит к игре с беспроигрышной серией, которая насчитывает уже 7 матчей (4 победы и 3 ничьи). Тем не менее, прогнозируем, что «Динамо» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.71 и ТБ 2,5 за 1.88.

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    «Краснодар» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Притормозят ли «Быки» динамовцев в гонке за лидером?
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