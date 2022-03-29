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    Сколько голов забьют Нидерланды и Германия?

    Нидерланды — Германия. Прогноз Кирилла Дементьева на товарищеский матч 29 марта

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Германия
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    Луи ван Гааль
    29 марта в 21:45 мск сборные Нидерландов и Германии сыграют в товарищеском матче. Если вынести за скобки Евро-2020, на котором обе сборные досрочно сложили оружие, то у голландцев серия из 6 домашних побед, у немцев — из пяти гостевых. Каждое из последних очных противостояний получалось сверхрезультативным. Прогноз на этот матч дает известный комментатор и амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев. Нидерланды — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Германия Германия
  • Берлин
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    Нидерланды

    В 7 последних матчах голландцы добились 6 побед, 5 из них пришлись на игры отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. В своей группе подопечные Луи Ван Гала на 2 очка опередили турок. В активе команды победы над Латвией (2:0, 1:0), Гибралтаром (7:0, 6:0), Черногорией (4:0), Турцией (6:1) и Норвегией (2:0). Единственное поражение в самом начале отбора голландцам нанесли турки — 2:4.

    Коэффициенты матча Нидерланды — Германия

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Все эти матчи пришлись на 2021 год. В новом году оранжевые провели всего одну встречу — в минувшую субботу против Дании. Игра завершилась успехом подопечных Ван Гала со счетом 4:2.

    5 из 6 мячей забили представители АПЛ: дубль полузащитника «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна, по одному голу у защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, защитника «Лестера» Янника Вестергора и полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена. Голевая серия Нидерландов насчитывает 8 матчей, в последних четырех встречах забито 14 мячей.

    Из-за травм с Германией не смогут сыграть Коди Гакпо, Джордан Тезе и Юрриен Тимбер.

    Германия

    Немцы под руководством Ханса-Дитера Флика добились побед во всех 8 матчах. Уход Йоахима Лёва национальная команда перенесла безболезненно. В отборочном турнире ЧМ-2022 «бундестим» уверенно финишировала первой в своей группе, на 9 очков превзойдя Северную Македонию. Ту самую, которой в марте прошлого года сенсационно уступила в Дуйсбурге (1:2). Ту самую, которая недавно лишила Италию места на чемпионате мира в Катаре.

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    • Немцы пропустили лишь в 2 из 8 последних матчей — от Румынии (2:1) и Армении (4:1). В остальных случаях Мануэль Нойер и Марк-Андре Тер Штеген были непоколебимы. Завершился уверенной победой Германии и субботний товарищеский матч с Израилем (2:0). Дублем отметился тандем из лондонского «Челси» в лице Кая Хаверца и Тимо Вернера.

    Также в этом матче были два незабитых пенальти: Томас Мюллер пробил в штангу, а Кевин Трапп, сменивший в перерыве Тер Штегена, справился с ударом своего визави. В 8 последних играх немцы забили 33 гола, а пропустили всего 2.

    Против Нидерландов, скорее всего, не смогут сыграть Серж Гнабри и Карим Адейеми.

    Нидерланды — Германия: статистика личных встреч

    В четырех последних столкновениях между Нидерландами и Германией с 2018 года было забито 18 голов. В трех предыдущих встречах проходила ставка на тотал больше 3,5. В квалификации Евро-2020 немцы победили в гостях 3:2 и проиграли дома 2:4.

    Прогноз Кирилла Дементьева на матч Нидерланды — Германия

    Ханс-Дитер Флик пока выиграл все матчи во главе сборной Германии, но статусных среди них было не так много. Встречу с Нидерландами можно таковой назвать. Голландцы провели неплохую игру с Данией.

    Матч с немцами также получится результативным. Думаю, что пройдет тотал больше 2,5. Не удивлюсь, если все закончится результативной ничьей — что-то вроде 2:2.

    Прогноз и ставка: результативная ничья за 3.55.

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    Нидерланды — Германия: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Сколько голов забьют Нидерланды и Германия?
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