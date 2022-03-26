26 марта в Корнелья-де-Льобрегат сборная Испании примет сборную Албании в рамках товарищеского поединка. Встреча начнется в 21:45 по мск. Испания — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Испанцы выиграли 4 из 5 последних матчей, уступив лишь в одном случае, когда они проиграли команде Франции (1:2) в финале Лиги наций. Тем самым команда Луиса Энрике заняла второе место в турнире.

После этого финала «Красная фурия» одержала две победы подряд в квалификации на чемпионат мира. Со скромным счетом она переиграла Грецию и Швецию (1:0).

Коэффициенты матча Испания — Албания 1 1.12 X 8.50 2 23.00 Ставка

Испания пропускала только в двух из шести последних поединков. Общая цифра составляет 3 гола.

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Больше двух мячей хозяева не забивают уже 5 игр подряд.

Албания

После двух фиаско подряд албанцам удалось прервать неудачную серию. На своем поле они выиграли у Андорры, при этом с минимальным счетом 1:0.

Перед этим ей сильно не повезло попасть на Польшу и Англию. В первом случае Албания проиграла 0:1, а во втором — 0:5.

При этом гости могут похвастаться двумя победами над сборной Венгрии все в том же отборочном турнире чемпионата мира.

«Горным орлам» удалось одержать только одну победу в последних 5 выездах.

Прогноз и ставка

В победу Албании никто не верит. На Испанию букмекеры дают 1.15, а на победу ее соперника — 21.00. Ничья выставлена с котировкой 7.40.

Несмотря на скромные результаты, Испания набрала хорошую форму и вряд ли Албания сможет что-то с этим сделать.

Испанцы выше классом. Им явно не хватает результативных побед. Они должны пойти по пути англичан. Ставка — победа Испании и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.