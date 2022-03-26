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    Испания наконец-то победит с отрывом?

    Испания — Албания. Прогноз (к. 1.75) и ставки на футбол, товарищеский поединок, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Албания
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    Альваро Мората
    26 марта в Корнелья-де-Льобрегат сборная Испании примет сборную Албании в рамках товарищеского поединка. Встреча начнется в 21:45 по мск. Испания — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2022 года
    Испания
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    Испания

    Испанцы выиграли 4 из 5 последних матчей, уступив лишь в одном случае, когда они проиграли команде Франции (1:2) в финале Лиги наций. Тем самым команда Луиса Энрике заняла второе место в турнире.

    После этого финала «Красная фурия» одержала две победы подряд в квалификации на чемпионат мира. Со скромным счетом она переиграла Грецию и Швецию (1:0).

    Коэффициенты матча Испания — Албания

  • 1
  • 1.12
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 23.00
  • Ставка
    •

    Испания пропускала только в двух из шести последних поединков. Общая цифра составляет 3 гола.

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    Больше двух мячей хозяева не забивают уже 5 игр подряд.

    Албания

    После двух фиаско подряд албанцам удалось прервать неудачную серию. На своем поле они выиграли у Андорры, при этом с минимальным счетом 1:0.

    Перед этим ей сильно не повезло попасть на Польшу и Англию. В первом случае Албания проиграла 0:1, а во втором — 0:5.

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    • При этом гости могут похвастаться двумя победами над сборной Венгрии все в том же отборочном турнире чемпионата мира.

    «Горным орлам» удалось одержать только одну победу в последних 5 выездах.

    Прогноз и ставка

    В победу Албании никто не верит. На Испанию букмекеры дают 1.15, а на победу ее соперника — 21.00. Ничья выставлена с котировкой 7.40.

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    Несмотря на скромные результаты, Испания набрала хорошую форму и вряд ли Албания сможет что-то с этим сделать.

    Испанцы выше классом. Им явно не хватает результативных побед. Они должны пойти по пути англичан. Ставка — победа Испании и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.

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    Испания — Албания: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Испания наконец-то победит с отрывом?
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