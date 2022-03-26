26 марта в 19:00 мск начнется товарищеский матч между сборными Индии и Белоруссии. Игра состоится в Риффе (Бахрейн). Индия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Индия

Индусы выиграли Кубок САФФ. В финале турнира они со счетом 3:0 разгромили команду Непала. Это была их третья виктория подряд.

До финала индийская сборная разобралась с Мальдивами (3:1) и обыграла тот же Непал (1:0).

23 февраля у сборной Индии был последний матч. В рамках товарищеской встречи номинальные хозяева потерпели поражение от команды Бахрейна со счетом 1:2.

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В пяти последних играх у Индии 3 победы, ничья и поражение, а также всего 3 пропущенных мяча.

Белоруссия

У белорусов была крайне неудачная серия в официальных матчах. Они проиграли 7 последних встречи в квалификации на чемпионат мира.

В рамках октября и ноября команда проиграла Эстонии (0:2), Чехии (0:2) и Уэльсу (1:5).

Затяжную полосу поражений сборная Белоруссии прервала победой над Иорданией (1:0), с которой она играла в рамках товарищеского матча.

У номинальных гостей только 2 гола в 5 играх. Три матча прошли для них всухую.

Прогноз и ставка

Фаворитом считают белорусов. На их победу букмекеры дают 1.70. Индия оценивается котировкой 4.66. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Белоруссия действительно может иметь преимущество, так как выступает на более сложном уровне. Все-таки европейский футбол стоит выше, чем азиатский.

Наверняка букмекеры не просто так выставили такие котировки. Возможно, что белорусам удастся продлить победную серию, пусть и в товарищеских матчах. Ставка — победа второй.