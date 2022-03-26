ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСе ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений Фрагмент матчаДрама на «Драгау». Промах Йылмаза с пенальти оставил Турцию без ЧМ-2022 «Милан» — фаворит на титулТрое в гонке, не считая «Юве»: кто выиграет скудетто
  • 01:16
    • Швеция обыграла Чехию в полуфинале «стыков» ЧМ-2022
  • 00:45
    • Северная Македония оставила сборную Италии без ЧМ-2022
  • 00:40
    • Гол и пас Отавио помогли Португалии обыграть Турцию в стыковом матче ЧМ-2022
  • 00:44
    • Дубль Бэйла вывел Уэльс в финал стыков ЧМ-2022
  • 00:11
    • Американцы Книрим и Фрейзер завоевали золото ЧМ среди спортивных пар
  • 22:29
    • СКА переиграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в серии
  • 22:21
    • «Магнитка» разгромила «Авангард» в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Белорусы не просто так фавориты

    Индия — Белоруссия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии
    Прогноз и ставки на Индия — Белоруссия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Лисакович
    26 марта в 19:00 мск начнется товарищеский матч между сборными Индии и Белоруссии. Игра состоится в Риффе (Бахрейн). Индия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2022 года
    Индия
  • Нью-Дели
    •  Индия 19:00 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
    •

    Индия

    Индусы выиграли Кубок САФФ. В финале турнира они со счетом 3:0 разгромили команду Непала. Это была их третья виктория подряд.

    До финала индийская сборная разобралась с Мальдивами (3:1) и обыграла тот же Непал (1:0).

    23 февраля у сборной Индии был последний матч. В рамках товарищеской встречи номинальные хозяева потерпели поражение от команды Бахрейна со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти последних играх у Индии 3 победы, ничья и поражение, а также всего 3 пропущенных мяча.

    Белоруссия

    У белорусов была крайне неудачная серия в официальных матчах. Они проиграли 7 последних встречи в квалификации на чемпионат мира.

    В рамках октября и ноября команда проиграла Эстонии (0:2), Чехии (0:2) и Уэльсу (1:5).

  • Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине»
  • Что случилось с казанским клубом и не пора ли менять тренера?
  • Вчера

    • Затяжную полосу поражений сборная Белоруссии прервала победой над Иорданией (1:0), с которой она играла в рамках товарищеского матча.

    У номинальных гостей только 2 гола в 5 играх. Три матча прошли для них всухую.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом считают белорусов. На их победу букмекеры дают 1.70. Индия оценивается котировкой 4.66. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom

    Белоруссия действительно может иметь преимущество, так как выступает на более сложном уровне. Все-таки европейский футбол стоит выше, чем азиатский.

    Наверняка букмекеры не просто так выставили такие котировки. Возможно, что белорусам удастся продлить победную серию, пусть и в товарищеских матчах. Ставка — победа второй.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Уругвай — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бразилия — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Колумбия — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Парагвай — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Контавейт — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рублев — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словакия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Индия — Белоруссия: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Белорусы не просто так фавориты
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры