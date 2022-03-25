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    Испания разгромит Литву

    Испания U21 — Литва U21. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Чемпионат Европы, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Испания U21 — Литва U21
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    Нико Гонсалес
    Сборная Испании U21 на своём поле сыграет против сборной Литвы U21 в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Матч состоится 25 марта, начало — 22:00 (мск). Испания U21 — Литва U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 25 Марта 2022 года
    Испания U21
  • Мадрид
    •  Испания U21 22:00 Литва U21 Литва U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
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    Испания U21

    Сборная Испании является фаворитом группы С. В данный момент в их активе 15 набранных очков. Отрыв от сборной Словакии, которая находится на второй строчке, составляет 6 баллов.

    Испанцы смогли забить в ворота своих соперников 17 мячей, а в свои пропустили — 4.

    Коэффициенты матча Испания U21 — Литва U21

  • 1
  • 1.03
  • X
  • 9.50
  • 2
  • 56.00
  • Ставка
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    Сборная Испании провела красивую беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд. Но в последней встрече со сборной России испанцы потерпели минимальное поражение и не смогли увеличить свой отрыв от Словакии, завершив поединок со счётом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    У испанской молодежки числится всего лишь два поражение за последние 26 игр во всех турнирах при 20 победных результатах.

    Литва U21

    Литовцы являются главным аутсайдером группы С. В данный момент у них в активе всего 3 очка набранные за 6 матчей.

    Футболисты сборной Литвы пропустили в свои ворота 15 мячей, а это самое большое количество пропущенных в этой группе, а своим соперникам литовцы забили всего 3 гола.

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  • Вчера

    • Отбор к Евро-2023 Литва начала в сентябре с выездного поражения от Словакии (1:3) и домашнего от Испании (0:2), но в последнем матче дома победила Мальту (2:1). А после этого литовцы потерпели три сухих поражения от России (0:3), Северной Ирландии (4:0) и Словакии (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу Испании в этом матче можно поставить за 1.04, ничью букмекеры предлагают взять за 14.00, а победу Литвы — за 63.00.

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    Прогноз — В этом матче однозначно победу одержит сборная Испании и так как у сборной Литвы огромные проблемы с обороной, то поединок обещает быть очень результативным и лишь в одни ворота.

    Ставка — Победа сборной Испании U21 с форой (-3.5) за 2.12.

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    Испания U21 — Литва U21: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Испания разгромит Литву
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