Сборная Венгрии на своём поле сыграет против сборной Сербии в рамках международного товарищеского матча. Поединок состоится 24 марта, начало — 21:30 (мск). Венгрия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

На Евро-2020 подопечные Марко Росси проиграли Португалии (0:3), а также сыграли вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2). Из группы они не вышли, но оставили хорошее впечатление.

В квалификации на Чемпионат мира сборная Венгрии дважды уступила Албании (0:1 и 0:1), поделила очки с Англией (1:1), а также обыграла Андорру (2:1), Сан-Марино (4:0) и Польшу (1:2).

Коэффициенты матча Венгрия — Сербия 1 3.70 X 3.30 2 2.10 Ставка

До этого сборная Венгрии уже встречалась с нынешним соперником Сербией в Лиге Наций. В первом матче мадьяры смогли одержать победу со счётом 0:1, а во втором команды разошлись ничьей, обменявшись голами — 1:1.

Сербия

В квалификации на Чемпионат Мира сборная Сербии дважды обыграла Люксембург (0:1 и 4:1), Азербайджан (3:1 и 1:2). С Ирландией сербы один раз разошлись ничьей (1:1), а во втором матче одержали победу (3:2). Так же было и с Португалией (2:2) и (1:2).

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Подопечные Драгана Стойковича провели два товарищеских матча со сборной Катара, в которых одержали победы с одинаковым счётом 4:0.

А перед этим сербы не определили сильнейшего со сборной Ямайки (1:1) и минимально проиграли сборной Японии (1:0).

Прогноз и ставка

На победу Венгрии в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу Сербии — за 2.11.

Прогноз — Сборная Сербии подходит к этому матчу в самой оптимальной форме. Так же команда всегда показывает стабильные результаты — серия без поражений длится уже 7 матчей подряд. О сборной Венгрии такого не скажешь, поэтому сербы смогут одержать победу в очередной раз.

Ставка — Победа Сербии за 2.11.