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    «Сербия» продлит свою серию из побед

    Венгрия — Сербия. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Сербия
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    Сергей Милинкович-Савич
    Сборная Венгрии на своём поле сыграет против сборной Сербии в рамках международного товарищеского матча. Поединок состоится 24 марта, начало — 21:30 (мск). Венгрия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2022 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 21:30 Сербия Сербия
  • Белград
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    Венгрия

    На Евро-2020 подопечные Марко Росси проиграли Португалии (0:3), а также сыграли вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2). Из группы они не вышли, но оставили хорошее впечатление.

    В квалификации на Чемпионат мира сборная Венгрии дважды уступила Албании (0:1 и 0:1), поделила очки с Англией (1:1), а также обыграла Андорру (2:1), Сан-Марино (4:0) и Польшу (1:2).

    Коэффициенты матча Венгрия — Сербия

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    До этого сборная Венгрии уже встречалась с нынешним соперником Сербией в Лиге Наций. В первом матче мадьяры смогли одержать победу со счётом 0:1, а во втором команды разошлись ничьей, обменявшись голами — 1:1.

    Сербия

    В квалификации на Чемпионат Мира сборная Сербии дважды обыграла Люксембург (0:1 и 4:1), Азербайджан (3:1 и 1:2). С Ирландией сербы один раз разошлись ничьей (1:1), а во втором матче одержали победу (3:2). Так же было и с Португалией (2:2) и (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Подопечные Драгана Стойковича провели два товарищеских матча со сборной Катара, в которых одержали победы с одинаковым счётом 4:0.

    А перед этим сербы не определили сильнейшего со сборной Ямайки (1:1) и минимально проиграли сборной Японии (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Венгрии в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу Сербии — за 2.11.

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    Прогноз — Сборная Сербии подходит к этому матчу в самой оптимальной форме. Так же команда всегда показывает стабильные результаты — серия без поражений длится уже 7 матчей подряд. О сборной Венгрии такого не скажешь, поэтому сербы смогут одержать победу в очередной раз.

    Ставка — Победа Сербии за 2.11.

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    Венгрия — Сербия: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. «Сербия» продлит свою серию из побед
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