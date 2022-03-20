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    Поднимется ли «Ренн» на второе место?

    «Ренн» — «Метц». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Франции, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Метц»
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    «Ренн» идет на четвертом месте
    «Ренн» на своём поле сыграет против «Метца» в рамках 29-го тура Лиги 1. Матч состоится 20 марта, начало — 17:00 (мск). «Ренн» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 17:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    «Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 49 очков за 28 туров чемпионата. Расположившиеся выше «Ницца» и «Марсель» опережают команду всего на один балл.

    За последние 28 матчей во всех турнирах «Ренн» 7 раз уступал своим оппонентам и 8 раз смог одержать победы над своими соперниками.

    Коэффициенты матча Ренн — Метц

  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 12.50
  • Ставка
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    «Чернокожие» в чемпионате Франции выиграли четыре последние поединка кряду — у «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2), «Анже» (2:0) и «Лиона» (4:2).

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    В своем последнем матче команда переиграла «Лестер» (2:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги конференций, но из-за поражения 0:2 в первом матче вылетела из турнира.

    «Метц»

    С 23 набранными очкам «Метц» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице французского первенства. Однако от 17-й безопасной строки он отстает всего на четыре пункта.

    Вот уже как семь туров «мессинцы» в чемпионате обходятся без побед. В последний раз они смогли пополнить свою копилку тремя очками два месяца тому назад, обыграв тогда в гостях 1:0 «Реймс».

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    • После этого коллектив три раза терпел фиаско и четыре встречи свел вничью. В своей последней проведенной игре он дома разошелся миром с «Лансом» (0:0).

    Примечательно, что в последних четырех поединках клуб трижды сыграл вничью с результатом 0:0. Единственное поражение в этой серии было зафиксировано в предпоследнем туре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — будет забито меньше 2,5 голов за 2,00.

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    «Ренн» — «Метц»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ренн» на второе место?
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