«Ренн» на своём поле сыграет против «Метца» в рамках 29-го тура Лиги 1. Матч состоится 20 марта, начало — 17:00 (мск). «Ренн» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 49 очков за 28 туров чемпионата. Расположившиеся выше «Ницца» и «Марсель» опережают команду всего на один балл.

За последние 28 матчей во всех турнирах «Ренн» 7 раз уступал своим оппонентам и 8 раз смог одержать победы над своими соперниками.

Коэффициенты матча Ренн — Метц 1 1.28 X 5.20 2 12.50 Ставка

«Чернокожие» в чемпионате Франции выиграли четыре последние поединка кряду — у «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2), «Анже» (2:0) и «Лиона» (4:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В своем последнем матче команда переиграла «Лестер» (2:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги конференций, но из-за поражения 0:2 в первом матче вылетела из турнира.

«Метц»

С 23 набранными очкам «Метц» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице французского первенства. Однако от 17-й безопасной строки он отстает всего на четыре пункта.

Вот уже как семь туров «мессинцы» в чемпионате обходятся без побед. В последний раз они смогли пополнить свою копилку тремя очками два месяца тому назад, обыграв тогда в гостях 1:0 «Реймс».

После этого коллектив три раза терпел фиаско и четыре встречи свел вничью. В своей последней проведенной игре он дома разошелся миром с «Лансом» (0:0).

Примечательно, что в последних четырех поединках клуб трижды сыграл вничью с результатом 0:0. Единственное поражение в этой серии было зафиксировано в предпоследнем туре.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — будет забито меньше 2,5 голов за 2,00.