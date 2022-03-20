«Ренн»
«Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 49 очков за 28 туров чемпионата. Расположившиеся выше «Ницца» и «Марсель» опережают команду всего на один балл.
За последние 28 матчей во всех турнирах «Ренн» 7 раз уступал своим оппонентам и 8 раз смог одержать победы над своими соперниками.
Коэффициенты матча Ренн — Метц
«Чернокожие» в чемпионате Франции выиграли четыре последние поединка кряду — у «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2), «Анже» (2:0) и «Лиона» (4:2).
В своем последнем матче команда переиграла «Лестер» (2:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги конференций, но из-за поражения 0:2 в первом матче вылетела из турнира.
«Метц»
С 23 набранными очкам «Метц» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице французского первенства. Однако от 17-й безопасной строки он отстает всего на четыре пункта.
Вот уже как семь туров «мессинцы» в чемпионате обходятся без побед. В последний раз они смогли пополнить свою копилку тремя очками два месяца тому назад, обыграв тогда в гостях 1:0 «Реймс».
После этого коллектив три раза терпел фиаско и четыре встречи свел вничью. В своей последней проведенной игре он дома разошелся миром с «Лансом» (0:0).
Примечательно, что в последних четырех поединках клуб трижды сыграл вничью с результатом 0:0. Единственное поражение в этой серии было зафиксировано в предпоследнем туре.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — будет забито меньше 2,5 голов за 2,00.