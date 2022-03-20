«Кадис»
В турнирной таблице чемпионата Испании «Кадис» находится на 18 позиции, имея в своем активе 24 балла. От 17 безопасной строки он отстает всего на одно очко, так что имеет хорошие шансы на спасение.
Тем более «Кадис» последний отрезок чемпионата проводит весьма неплохо, и в восьми предыдущих турах потерпел только два поражение, последнее из которых было в прошлом игровом дне в Мадриде от «Атлетико» 1:2.
Коэффициенты матча Кадис — Вильярреал
Перед этим коллектив в родных стенах одолел «Райо Вальекано» 2:0, что стало второй викторий в этом отрезке. Остальные же четыре поединка он завершил мировыми результатами.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории «Кадис» в текущем розыгрыше Примеры выиграл лишь одну игру из 14 проведенных, пять раз он еще сыграл вничью и восемь встреч свел мировыми.
«Вильярреал»
Накануне «Вильярреал» смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде туринский «Ювентус» со счетом 3:0, а на своем поле он с итальянцами сыграл вничью 1:1.
В чемпионате же Испании «желтая субмарина» расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. От шестой еврокубковой строки она отстает на два пункта.
В рамках Примеры «подводники» теряли очки только в двух случаях за последние семь игр, раз уступив и раз сыграв вничью. В минувшем туре первенства они дома переиграли 1:0 «Сельту».
Вне родных стен «Вильярреал» в этом чемпионате добился только трех выигрышей за 13 матчей. Еще по пять раз он расписывал мировые и терпел фиаско.
В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в прошлом чемпионате в Кадисе была мировая 0:0, а в Вильярреале победили хозяева 2:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вильярреала» — 1.83, победа «Кадиса» — 4.78, ничья — 3.68.
Так как «подводники» отдали много сил в матче Лиги чемпионов, то им будет тяжело рассчитывать на три очка в Кадисе, где местная команда очень уж неуступчива.