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    «Кадис» воспользуется усталостью «Вильярреала»

    «Кадис» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 20 марта 2022 года

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    «Кадис»
    «Кадис» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 20 марта, начало — 18:15 по мск. «Кадис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Марта 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 18:15 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Кадис»

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Кадис» находится на 18 позиции, имея в своем активе 24 балла. От 17 безопасной строки он отстает всего на одно очко, так что имеет хорошие шансы на спасение.

    Тем более «Кадис» последний отрезок чемпионата проводит весьма неплохо, и в восьми предыдущих турах потерпел только два поражение, последнее из которых было в прошлом игровом дне в Мадриде от «Атлетико» 1:2.

    Коэффициенты матча Кадис — Вильярреал

  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    Перед этим коллектив в родных стенах одолел «Райо Вальекано» 2:0, что стало второй викторий в этом отрезке. Остальные же четыре поединка он завершил мировыми результатами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Кадис» в текущем розыгрыше Примеры выиграл лишь одну игру из 14 проведенных, пять раз он еще сыграл вничью и восемь встреч свел мировыми.

    «Вильярреал»

    Накануне «Вильярреал» смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде туринский «Ювентус» со счетом 3:0, а на своем поле он с итальянцами сыграл вничью 1:1.

    В чемпионате же Испании «желтая субмарина» расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. От шестой еврокубковой строки она отстает на два пункта.

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    • В рамках Примеры «подводники» теряли очки только в двух случаях за последние семь игр, раз уступив и раз сыграв вничью. В минувшем туре первенства они дома переиграли 1:0 «Сельту».

    Вне родных стен «Вильярреал» в этом чемпионате добился только трех выигрышей за 13 матчей. Еще по пять раз он расписывал мировые и терпел фиаско.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в прошлом чемпионате в Кадисе была мировая 0:0, а в Вильярреале победили хозяева 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вильярреала» — 1.83, победа «Кадиса» — 4.78, ничья — 3.68.

    Так как «подводники» отдали много сил в матче Лиги чемпионов, то им будет тяжело рассчитывать на три очка в Кадисе, где местная команда очень уж неуступчива.

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    «Кадис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Кадис» воспользуется усталостью «Вильярреала»
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