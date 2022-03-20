«Кадис» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 20 марта, начало — 18:15 по мск. «Кадис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

В турнирной таблице чемпионата Испании «Кадис» находится на 18 позиции, имея в своем активе 24 балла. От 17 безопасной строки он отстает всего на одно очко, так что имеет хорошие шансы на спасение.

Тем более «Кадис» последний отрезок чемпионата проводит весьма неплохо, и в восьми предыдущих турах потерпел только два поражение, последнее из которых было в прошлом игровом дне в Мадриде от «Атлетико» 1:2.

Коэффициенты матча Кадис — Вильярреал 1 4.70 X 3.55 2 1.80 Ставка

Перед этим коллектив в родных стенах одолел «Райо Вальекано» 2:0, что стало второй викторий в этом отрезке. Остальные же четыре поединка он завершил мировыми результатами.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Кадис» в текущем розыгрыше Примеры выиграл лишь одну игру из 14 проведенных, пять раз он еще сыграл вничью и восемь встреч свел мировыми.

«Вильярреал»

Накануне «Вильярреал» смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде туринский «Ювентус» со счетом 3:0, а на своем поле он с итальянцами сыграл вничью 1:1.

В чемпионате же Испании «желтая субмарина» расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. От шестой еврокубковой строки она отстает на два пункта.

В рамках Примеры «подводники» теряли очки только в двух случаях за последние семь игр, раз уступив и раз сыграв вничью. В минувшем туре первенства они дома переиграли 1:0 «Сельту».

Вне родных стен «Вильярреал» в этом чемпионате добился только трех выигрышей за 13 матчей. Еще по пять раз он расписывал мировые и терпел фиаско.

В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в прошлом чемпионате в Кадисе была мировая 0:0, а в Вильярреале победили хозяева 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вильярреала» — 1.83, победа «Кадиса» — 4.78, ничья — 3.68.

Так как «подводники» отдали много сил в матче Лиги чемпионов, то им будет тяжело рассчитывать на три очка в Кадисе, где местная команда очень уж неуступчива.