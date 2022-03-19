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    Чемпион стартует уверенно!

    «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, чемпионат Белоруссии, 19 марта 2022 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 19 Марта 2022 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 18:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест традиционно неудачно играет с динамовцами. Из пяти последних матчей команда лишь однажды сыграла вничью, уступив 4 раза.

    Минувший сезон сложился для брестчан не лучшим образом. Лишь 6 итоговое место явно не удовлетворило клубные амбиции.

    Более того, команда вновь сильно изменилась в кадровом плане. Быть может, это даст новый импульс развитию клуба?!

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    Вот только из Кубка Белоруссии «Динамо» Брест уже вылетело. В 1/4 финала брестчане по сумме двух встреч уступили «Витебску».

    «Шахтер» Солигорск

    Эта команда начинает новый сезон, в котором вновь намерена побороться за чемпионство. Все для этого у «горняков» имеется.

    В нынешнем сезоне «Шахтер» Солигорск действительно выглядит главным фаворитом. Не иначе, эра клуба переживают свою зарю!

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    • А вот в Суперкубке Белоруссии «Шахтер» Солигорск уступил БАТЭ. Поражение от главного конкурента вышло минимальным.

    «Шахтер» Солигорск обладает весьма приличным кадровым потенциалом. С таким составом команда должна ставить исключительно максимальные цели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.66, на ничью за 3.84, а на «Динамо» Брест — за 6.40.

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    «Динамо» Брест традиционно неудачно играет с «горняками».

    Гости наверняка постараются ударно начать чемпионат.

    Действующие чемпионы намерены стартовать удачно. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -1.5 с коэффициентом 2.90.

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    «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион стартует уверенно!
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