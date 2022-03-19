«Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест традиционно неудачно играет с динамовцами. Из пяти последних матчей команда лишь однажды сыграла вничью, уступив 4 раза.

Минувший сезон сложился для брестчан не лучшим образом. Лишь 6 итоговое место явно не удовлетворило клубные амбиции.

Более того, команда вновь сильно изменилась в кадровом плане. Быть может, это даст новый импульс развитию клуба?!

Все прогнозы на футбол

Вот только из Кубка Белоруссии «Динамо» Брест уже вылетело. В 1/4 финала брестчане по сумме двух встреч уступили «Витебску».

«Шахтер» Солигорск

Эта команда начинает новый сезон, в котором вновь намерена побороться за чемпионство. Все для этого у «горняков» имеется.

В нынешнем сезоне «Шахтер» Солигорск действительно выглядит главным фаворитом. Не иначе, эра клуба переживают свою зарю!

А вот в Суперкубке Белоруссии «Шахтер» Солигорск уступил БАТЭ. Поражение от главного конкурента вышло минимальным.

«Шахтер» Солигорск обладает весьма приличным кадровым потенциалом. С таким составом команда должна ставить исключительно максимальные цели.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.66, на ничью за 3.84, а на «Динамо» Брест — за 6.40.

«Динамо» Брест традиционно неудачно играет с «горняками».

Гости наверняка постараются ударно начать чемпионат .

Действующие чемпионы намерены стартовать удачно. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -1.5 с коэффициентом 2.90.