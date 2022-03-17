«Байер»
Первый матч между этими командами, как и ожидалось, получилось результативным. «Байер» уступил на поле «Аталанты» со счетом 2:3.
Немцы, как обычно, ярко сыграли в атаке, но в обороне были проблемы. Возможно, кого-то результат и удивил, все-таки перед поездкой в Бергамо «фармацевты» выстояли на поле «Баварии» (1:1).
Коэффициенты матча Байер — Аталанта
В минувшее воскресенье «Байер» провел еще один неудачный матч, проиграв на своем поле «Кельну» (0:1). По всей видимости, команда Джерардо Сеоане не успела прийти в себя после поездки в Италию.
«Байер» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах на своем поле.
«Аталанта»
«Аталанте», как ни странно, в первой игре против «Байера» в каком-то смысле было намного проще, чем в матчах против итальянских середняков.
Немцы сами играют и другим не мешают — приблизительно по такому сценарию прошла домашняя встреча с леверкузенским клубом.
А уже через несколько дней «Аталанта» не смогла выиграть на своем поле у «Дженоа». Всего лишь ничья — 0:0.
«Аталанта» в 12-ти предыдущих матчах на выезде потерпела лишь два поражения.
Прогноз и ставка
На «Байер» в этом матче можно поставить за 2.33, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Аталанты» — за 3.08.
Скорее всего, будет еще одна перестрелка. По-другому тут вряд ли получится, учитывая обстоятельства. «Байеру» все-таки надо отыгрываться, идти вперед, а в такой ситуации скучно, как правило, не бывает.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.62.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.25.