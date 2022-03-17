«Байер» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 марта, начало — в 20:45 мск. «Байер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Первый матч между этими командами, как и ожидалось, получилось результативным. «Байер» уступил на поле «Аталанты» со счетом 2:3.

Немцы, как обычно, ярко сыграли в атаке, но в обороне были проблемы. Возможно, кого-то результат и удивил, все-таки перед поездкой в Бергамо «фармацевты» выстояли на поле «Баварии» (1:1).

Коэффициенты матча Байер — Аталанта 1 2.30 X 3.85 2 2.80 Ставка

В минувшее воскресенье «Байер» провел еще один неудачный матч, проиграв на своем поле «Кельну» (0:1). По всей видимости, команда Джерардо Сеоане не успела прийти в себя после поездки в Италию.

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«Байер» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Аталанта»

«Аталанте», как ни странно, в первой игре против «Байера» в каком-то смысле было намного проще, чем в матчах против итальянских середняков.

Немцы сами играют и другим не мешают — приблизительно по такому сценарию прошла домашняя встреча с леверкузенским клубом.

А уже через несколько дней «Аталанта» не смогла выиграть на своем поле у «Дженоа». Всего лишь ничья — 0:0.

«Аталанта» в 12-ти предыдущих матчах на выезде потерпела лишь два поражения.

Прогноз и ставка

На «Байер» в этом матче можно поставить за 2.33, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Аталанты» — за 3.08.

Скорее всего, будет еще одна перестрелка. По-другому тут вряд ли получится, учитывая обстоятельства. «Байеру» все-таки надо отыгрываться, идти вперед, а в такой ситуации скучно, как правило, не бывает.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.62.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.25.