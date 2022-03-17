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    «Байер» и «Аталанта» устроят еще одну перестрелку?

    «Байер» — «Аталанта». Прогноз, ставки (к. 4.25) на футбол, Лигу Европы, 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Аталанта»
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    «Аталанта» в 12-ти предыдущих матчах на выезде потерпела лишь два поражения
    «Байер» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 марта, начало — в 20:45 мск. «Байер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Байер»

    Первый матч между этими командами, как и ожидалось, получилось результативным. «Байер» уступил на поле «Аталанты» со счетом 2:3.

    Немцы, как обычно, ярко сыграли в атаке, но в обороне были проблемы. Возможно, кого-то результат и удивил, все-таки перед поездкой в Бергамо «фармацевты» выстояли на поле «Баварии» (1:1).

    Коэффициенты матча Байер — Аталанта

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В минувшее воскресенье «Байер» провел еще один неудачный матч, проиграв на своем поле «Кельну» (0:1). По всей видимости, команда Джерардо Сеоане не успела прийти в себя после поездки в Италию.

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    «Байер» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Аталанта»

    «Аталанте», как ни странно, в первой игре против «Байера» в каком-то смысле было намного проще, чем в матчах против итальянских середняков.

    Немцы сами играют и другим не мешают — приблизительно по такому сценарию прошла домашняя встреча с леверкузенским клубом.

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    • А уже через несколько дней «Аталанта» не смогла выиграть на своем поле у «Дженоа». Всего лишь ничья — 0:0.

    «Аталанта» в 12-ти предыдущих матчах на выезде потерпела лишь два поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Байер» в этом матче можно поставить за 2.33, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Аталанты» — за 3.08.

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    Скорее всего, будет еще одна перестрелка. По-другому тут вряд ли получится, учитывая обстоятельства. «Байеру» все-таки надо отыгрываться, идти вперед, а в такой ситуации скучно, как правило, не бывает.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.62.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.25.

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    «Байер» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Байер» и «Аталанта» устроят еще одну перестрелку?
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