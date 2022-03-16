«Ювентус» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» в первом матче сыграл весьма рационально. Добыть выездную ничью (1:1) дорого стоит, тем паче, в негостеприимной Испании.

В минувшем туре своего чемпионата «Ювентус» также сумел добыть три очка. На выезде была обыграна «Сампдория» (1:3).

Коэффициенты матча Ювентус — Вильярреал 1 1.98 X 3.35 2 4.15 Ставка

В этом поединке «Ювентус» наверняка сыграет с позиции силы. И состав у итальянцев помощнее, и уровень игры сейчас на высоком уровне.

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Туринцы наверняка не будут откладывать дело в долгий ящик. Даже при некоторой кадровой ротации «Ювентус» будет активно атаковать.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в своем чемпионате выступает относительно неудачно. Лишь 6 место на текущий момент вряд ли может считаться позитивным для клуба с амбициями.

Главным достоянием команды является надежная оборона. Тылы «желтой субмарины» дали результативный сбой лишь 26 раз в 28 матчах Примеры.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» победил. Дома была минимально обыграна «Сельта».

Наверняка испанцы будут действовать вторым номером. А такие мастера, как Дани Парехо, могут протащить команду в четвертьфинал. Почему бы нет?!

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.96, на ничью за 3.68, а на «Вильярреал» — за 4.28.

«Ювентус» наверняка будет активно идти вперед.

Испанцы будут искать свой шанс в игре вторым номером .

После ничьей в первой встрече обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.