«Ювентус»
«Ювентус» в первом матче сыграл весьма рационально. Добыть выездную ничью (1:1) дорого стоит, тем паче, в негостеприимной Испании.
В минувшем туре своего чемпионата «Ювентус» также сумел добыть три очка. На выезде была обыграна «Сампдория» (1:3).
Коэффициенты матча Ювентус — Вильярреал
В этом поединке «Ювентус» наверняка сыграет с позиции силы. И состав у итальянцев помощнее, и уровень игры сейчас на высоком уровне.
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Туринцы наверняка не будут откладывать дело в долгий ящик. Даже при некоторой кадровой ротации «Ювентус» будет активно атаковать.
«Вильярреал»
«Вильярреал» в своем чемпионате выступает относительно неудачно. Лишь 6 место на текущий момент вряд ли может считаться позитивным для клуба с амбициями.
Главным достоянием команды является надежная оборона. Тылы «желтой субмарины» дали результативный сбой лишь 26 раз в 28 матчах Примеры.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» победил. Дома была минимально обыграна «Сельта».
Наверняка испанцы будут действовать вторым номером. А такие мастера, как Дани Парехо, могут протащить команду в четвертьфинал. Почему бы нет?!
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.96, на ничью за 3.68, а на «Вильярреал» — за 4.28.
«Ювентус» наверняка будет активно идти вперед.
Испанцы
После ничьей в первой встрече обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.