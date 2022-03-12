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    «Карабах» начнет без раскачки?

    «Сабах» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Азербайджана, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Карабах»
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    Филип Озобич
    «Сабах» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 12 марта, начало — в 18:00 мск. «Сабах» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 12 Марта 2022 года
    Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Сабах 18:00 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Сабах»

    «Сабах» на данный момент находится на 5 месте. Борьба за выход в еврокубки команде вряд ли светит, но и за выживание бороться вряд ли предстоит.

    Причем бакинцы забивают почти с такой же периодичностью, что и пропускают в свои ворота. Команда забила 24 мяча, пропустив лишь на два больше.

    Минувший тур «Сабах» может записать себе в актив. На выезде минимально была обыграна «Кешля».

    Все прогнозы на футбол

    Против «Карабаха» команда в последние годы играет крайне неудачно. Свидетельством тому являются шесть поражений в последних шести матчах.

    «Карабах»

    «Карабах» на всех парах несется к вожделенному чемпионскому титулу. Агдамцы выглядят в разы мощнее остальных, но пока оторвались от преследователей лишь на 6 очков.

    Более того, у агдамцев еще имеется матч в запасе. Да и по составу «Карабах» заметно превосходит конкурентов. Если, конечно, их можно назвать таковыми.

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    • Нет сомнений, что «Карабах» будет действовать в атакующем ключе. В 17 матчах чемпионата команда забила 37 мячей.

    В составе гостей привычно выделяется Филип Озобич. В его активе уже 8 точных выстрелов в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.45, на ничью за 4.10, а на «Сабах» — за 6.15.

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    «Сабах» традиционно неудачно играет против «Габалы».

    Гости наверняка будут рассчитывать на быстрый гол.

    «Карабах» мотивирован оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Сабах» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» начнет без раскачки?
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