«Сабах»
«Сабах» на данный момент находится на 5 месте. Борьба за выход в еврокубки команде вряд ли светит, но и за выживание бороться вряд ли предстоит.
Причем бакинцы забивают почти с такой же периодичностью, что и пропускают в свои ворота. Команда забила 24 мяча, пропустив лишь на два больше.
Минувший тур «Сабах» может записать себе в актив. На выезде минимально была обыграна «Кешля».
Против «Карабаха» команда в последние годы играет крайне неудачно. Свидетельством тому являются шесть поражений в последних шести матчах.
«Карабах»
«Карабах» на всех парах несется к вожделенному чемпионскому титулу. Агдамцы выглядят в разы мощнее остальных, но пока оторвались от преследователей лишь на 6 очков.
Более того, у агдамцев еще имеется матч в запасе. Да и по составу «Карабах» заметно превосходит конкурентов. Если, конечно, их можно назвать таковыми.
Нет сомнений, что «Карабах» будет действовать в атакующем ключе. В 17 матчах чемпионата команда забила 37 мячей.
В составе гостей привычно выделяется Филип Озобич. В его активе уже 8 точных выстрелов в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.45, на ничью за 4.10, а на «Сабах» — за 6.15.
«Сабах» традиционно неудачно играет против «Габалы».
Гости
«Карабах» мотивирован оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.