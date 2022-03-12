12 марта на «Олд Траффорд» в 29-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 20:30 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с 47 набранными очками на данный момент идет на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ. От четвертого «Арсенала» он отстает на балл, но сыграв при этом на три игры больше конкурента.

В минувшем туре первенства «красные дьяволы» проиграли «Ман Сити» в манкунианском дерби со счетом 1:4. Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 1 2.10 X 3.55 2 3.40 Ставка

Перед «Манчестер Юнайтед» дважды подряд сыграл вничью. Сперва в этом отрезке была мировая в Мадриде с «Атлетико» 1:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ, а потом он дома поделил очки с «Уотфордом» 0:0 в чемпионате.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ «МЮ» смог выиграть семь игр из 14 проведенных, четыре поединка он проиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

«Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма» на счету 45 зачетных пунктов, с которыми он разместился на седьмой строке в турнирной таблице, но при этом сыграв на два матча меньше, чем предстоящий противник.

В своей последней игре первенства «шпоры» на своем поле разгромили «Эвертон» со счетом 5:0. И данная виктория стала для них третьей за последние четыре игры в рамках чемпионата страны.

Еще в это период лондонцы проиграли в первенстве на выезде «Бернли» 0:1, а также прекратили борьбу в Кубке Англии, потерпев фиаско от «Мидлсбро» 0:1 по итогам овертайма.

На чужих полях в текущем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» выиграл шесть игр из 13 проведенных, пять раз он уступал и дважды расписывал мировые.

В последних пяти очных встречах этих клубов трижды сильнее был «МЮ», раз виктория была за «шпорами» и один поединок победителя не выявил.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «МЮ» предлагают — 2.13.

На викторию «Тоттенхэма» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.70.

«МЮ» сейчас пребывает не в лучших кондициях, да и побережет силы перед ответкой в ЛЧ. В общем, прогнозируем здесь непроигрыш «шпор».