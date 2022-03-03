В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Эвертон» на своем поле примет «Бохэм Вуд». Встреча состоится 3 марта, начало — в 23:15 по мск. «Эвертон» — «Бохэм Вуд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» успел преодолеть уже два этапа в этом розыгрыше Кубка Англии. В 1/32 он прошел перволиговый «Халл Сити» 3:2, добившись победы только по итогам дополнительного времени.

А вот 1/16 финала «ириски» преодолели сравнительно легко, разгромив на своем поле «Брентфорд» со счетом 4:1.

В чемпионате же Англии клуб из Ливерпуля выступает крайне плохо, борясь там за выживание. На текущий момент он идет на 17-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на балл.

Все прогнозы на футбол

За последние четыре игры, которые все пришлись на матчи АПЛ, «Эвертон» раз победил и трижды проиграл. Одно из фиаско было на прошедших выходных дома от «Ман Сити» — 0:1.

«Бохэм Вуд»

В настоящий момент «Бохэм Вуд» выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе Англии, где в одной из групп идет третьим и имеет неплохие шансы на повышение в классе.

В текущем же розыгрыше Кубка страны «деревянные» успели преодолеть уже пять раундов. Причем во всех этих поединках они побеждали в основное время и не пропустили ни одного гола.

Правда, среди соперников особо сильных и не было. Стоит только выделить гостевой выигрыш над «Борнмутом» из Чемпионшипа со счетом 1:0, где единственный гол был забит еще в первом тайме.

В текущем календарном году коллектив уступил только дважды за 13 проведенных встреч.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертон» — 1.14, победа «Бохэм Вуда» — 24.00, ничья — 8.90.

Проход: «Эвертона» — 1.03; «Бохэм Вуда» — 12.00.

Скорее всего, сказка «Бохэм Вуда» подходит в этом Кубке к концу. Прогнозируем, здесь крупный выигрыш хозяев, которые будут реабилитироваться за провалы в чемпионате.