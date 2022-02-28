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    Стартует ли «Зенит» после перерыва с победы?

    «Зенит» — «Рубин». Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбол, РПЛ, 28 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Рубин»
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    Юри Альберто
    «Зенит» и «Рубин» будут закрывать 19 тур РПЛ матчем, который состоится 28 февраля на «Газпром Арене». Начало в 19:00 по мск. «Зенит» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Февраля 2022 года
    Зенит
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    •  Зенит 19:00 Рубин Рубин
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    «Зенит»

    «Зенит» стартовал после паузы с матчей в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала команда Сергея Семака играла с «Бетисом» и не смогла с ним справиться. В первой игре «мешки» дали отпор, но проиграли 2:3. В ответной встрече была нулевая ничья.

    В последних трех турах РПЛ перед отпуском игроки «Зенита» добыли 5 очков. Они победили ЦСКА 2:0, а также сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и «Динамо» (1:1).

    Коэффициенты матча Зенит — Рубин

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
    •

    Клуб опустился на второе место после того, как «Динамо» выиграло 3:0 у «Химок». Сейчас разрыв составляет один пункт. У «Зенита» 38 очков.

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    «Рубин»

    У «Рубина» пока что не было официальных игр с момента выхода в отпуск, только 8 товарищеских матчей — 6 ничьих и 2 победы.

    «Бордовые» в контрольном поединке обыграли «Тобол» со счетом 2:0. До этого гости разгромили «Крылья Советов» (5:0), сыграли вничью с «Динамо» (2:2) и ЦСКА (1:1).

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    • «Рубин» проиграл 3 из 4 выездных матчей в РПЛ, пропуская как минимум дважды. Ну и в целом команда Леонида Слуцкого слабовато играет на выезде — 2 победы в 9 турах.

    В турнирной таблице казанцы находятся на 11 позиции. У них 22 очка. Зона понижения в 3 пунктах.

    Прогноз и ставка

    «Зенит» фаворит этого противостояния у букмекеров. На него дают коэффициент 1.31. Победа «Рубина» оценивается котировкой 9.40. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 5.90.

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    «Зенит» потерпел неудачу в еврокубках и теперь настала фаза борьбы за чемпионство, так как в этом году питерцам наступает на пятки «Динамо».

    «Сине-бело-голубые» имеют отличную атаку, с которой в первом круге не справилась оборона «бордовых» — «Рубин» проиграл 1:3. Последние 5 противостояний заканчивались результативно, поэтому мы предлагаем ставку на двойной исход с победой «Зенита» и тоталом больше 2.5 за 1.77.

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    «Зенит» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 28.02.2022. Прогнозы на футбол. Стартует ли «Зенит» после перерыва с победы?
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