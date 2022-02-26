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    «Морские коньки» предложат открытый футбол

    «Салернитана» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Италии, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Болонья»
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    «Салернитана»
    В 27-м туре итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле сыграет против «Болоньи». Игра пройдет 26 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Салернитана» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Февраля 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 17:00 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Салернитана»

    Вряд ли «Салернитана» сможет сохранить свою прописку в элите итальянского футбола. На текущий момент она занимает последнее место в турнирке, уступая восемь баллов безопасной строке.

    Стоит отметить, что «морские коньки» неплохо провели свои три последних матча в чемпионате, все их сведя вничью. Среди них стоит выделить домашнюю мировую с «Миланом» 2:2 в прошлом туре.

    Коэффициенты матча Салернитана — Болонья

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.18
  • Ставка
    •

    Перед этим же коллектив за семь встреч проиграл в шести из них и добился одной виктории, обыграв в гостях «Верону» со счетом 2:1. Кстати, данная победа стала лишь третьей за 24 поединка первенства.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей территории «Салернитана» в текущем розыгрыше Серии А выиграла лишь одну игру из 12, еще три встречи она свела вничью и восемь раз уступала.

    «Болонья»

    «Болонья» с 31 очком же разместилась на 13-й строке в турнирной таблице итальянского первенства, имея запас перед зоной вылета в девять пунктов.

    В своей последней проведенной игре в рамках Серии А «красно-синие» на своем поле смогли сломить сопротивление «Специи», выиграв 2:1. Этим они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию.

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    • В этот неудачный для себя период команда расписала домашнюю мировую с «Эмполи» 0:0, а также проиграли в четырех случаях. Причем в двух матчах она даже не забила.

    На выезде «Болонья» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь три игры из 12 проведенных, еще два поединка она свела вничью и семь раз была повержена.

    В первом круге «Болонья» победила дома 3:2, а до этого между собой данные клубы не играли 22 года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.64.

    «Салернитане» нужно играть только на победу. Поэтому она будет играть в открытый футбол, так что голов должно быть немало.

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    «Салернитана» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Морские коньки» предложат открытый футбол
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