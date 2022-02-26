В 27-м туре итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле сыграет против «Болоньи». Игра пройдет 26 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Салернитана» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Вряд ли «Салернитана» сможет сохранить свою прописку в элите итальянского футбола. На текущий момент она занимает последнее место в турнирке, уступая восемь баллов безопасной строке.

Стоит отметить, что «морские коньки» неплохо провели свои три последних матча в чемпионате, все их сведя вничью. Среди них стоит выделить домашнюю мировую с «Миланом» 2:2 в прошлом туре.

Коэффициенты матча Салернитана — Болонья 1 3.30 X 3.45 2 2.18 Ставка

Перед этим же коллектив за семь встреч проиграл в шести из них и добился одной виктории, обыграв в гостях «Верону» со счетом 2:1. Кстати, данная победа стала лишь третьей за 24 поединка первенства.

Календарь и таблица Серии А

На своей территории «Салернитана» в текущем розыгрыше Серии А выиграла лишь одну игру из 12, еще три встречи она свела вничью и восемь раз уступала.

«Болонья»

«Болонья» с 31 очком же разместилась на 13-й строке в турнирной таблице итальянского первенства, имея запас перед зоной вылета в девять пунктов.

В своей последней проведенной игре в рамках Серии А «красно-синие» на своем поле смогли сломить сопротивление «Специи», выиграв 2:1. Этим они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный для себя период команда расписала домашнюю мировую с «Эмполи» 0:0, а также проиграли в четырех случаях. Причем в двух матчах она даже не забила.

На выезде «Болонья» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь три игры из 12 проведенных, еще два поединка она свела вничью и семь раз была повержена.

В первом круге «Болонья» победила дома 3:2, а до этого между собой данные клубы не играли 22 года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.24.

На викторию «Салернитаны» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.64.

«Салернитане» нужно играть только на победу. Поэтому она будет играть в открытый футбол, так что голов должно быть немало.