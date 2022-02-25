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    «Твенте» заберёт свои 3 очка

    «Валвейк» — «Твенте». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Высшая лига Нидерландов, 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Валвейк» — «Твенте»
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    Михал Садилек
    «Валвейк» на своём поле сыграет против «Твенте» в рамках 24-го тура Высшей лиги Нидерландов. Матч состоится 25 февраля, начало — 22:00 (мск). «Валвейк» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 25 Февраля 2022 года
    Ваалвейк
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Ваалвейк 22:00 Твенте Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Валвейк»

    Подопечные Джозефа Остинга занимают 13-е место в турнирной таблице Высшей лиги Нидерландов набрав 23 очка за 23 тура чемпионата. От зоны вылета команду отделяют всего 4 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Валвейк» 4 раза смог порадовать своих болельщиков победами, 2 раза довольствовался ничейным результатам и 4 раза потерпел поражения от своих соперников.

    В чемпионате Нидерландов «желто-синие» последний раз смогли одержать победу ещё 3 тура назад в матче с «Фортуной» (2:1), после этого команда потерпела два поражения от «Виллема» (3:1) и «Фейенорда» (0:2). А в последнем туре своего чемпионата «Валвейк» не смог определить сильнейшего с «Неймегеном» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В 1/4 финала кубка Нидерландов «Валвейк» потерпел поражение и вылетел из борьбы в матче с «АЗ Алкмаром» где проиграл со счётом 0:4.

    «Твенте»

    «Тюккерсы» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов набрав 42 очка за 23 матча. Отставание от расположившегося выше «Алкмара» составляет всего 3 балла.

    За последние 10 игр во всех турнирах «красные» 6 раз не оставляли шансов своим соперникам и обыгрывали их, 2 раза сыграли вничью и 2 раза потерпели поражения.

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  • 20/02/2022

    • В Высшей лиге Нидерландов «Твенте» за большой период времени проиграл лишь один раз нынешнему лидеру чемпионата «Аяксу» со счётом 5:0. До этого команда легко справилась с «Виллемом» (0:1) и «Витессом» (3:0), а в последнем туре чемпионата «тюккерсы» сыграли вничью с «Гоу Эхед Иглс» со счётом 2:2.

    На стадии 1/8 финала кубка Нидерландов «Твенте» вылетел после матча со своим главным оппонентом по турнирной таблице «Алкмаром», встреча завершилась со счётом 1:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валвейка» в этом матче можно поставить за 3.11, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Твенте» — за 2.27.

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    Прогноз — «Твенте» находится в прекрасной форме и команда очень замотивирована остаться в лидерах турнирной таблицы чемпионата. «Валвейк» демонстрирует очень нестабильную игру и то, что коллектив находится не в зоне вылета — уже хорошо. «Тюккерсы» легко заберут 3 очка у столь слабого оппонента.

    Ставка — Победа «Твенте» за 2.27.

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    «Валвейк» — «Твенте»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Твенте» заберёт свои 3 очка
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