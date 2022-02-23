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    «Аякс» разгромит «орлов» в их логове?

    «Бенфика» — «Аякс». Дерзкая ставка за 5.65 на матч Лиги чемпионов 23 февраля 2022 года

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    Антони
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2022 года
    Бенфика
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    •  Бенфика 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Бенфика»

    «Бенфика» переживает не лучший период. В чемпионате Португалии «орлы» вряд ли поднимутся выше нынешнего 3 места.

    Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» не сумела добыть три очка. На выезде команда упустила победу над «Боавиштой» (2:2).

    Коэффициенты матча Бенфика — Аякс

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.77
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Бенфика» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например, Хариса Сеферовича, Лукаса Верисимо и Андре Алмейду.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Орлы» исторически безуспешно противостоят «Аяксу». Из пяти последних очных поединков «Бенфика» выиграла лишь однажды при двух поражениях.

    «Аякс»

    «Аякс» выносит всех и вся в родном чемпионате. Лидерство амстердамцев не вызывает малейших сомнений ни у кого.

    Оборона команды — главное ее достоинство. В 23 матчах чемпионата «Аякс» пропустил всего 5 (!) мячей.

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    • Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Аякс» едва не потерял очки. Выездной матч с «Виллемом II» завершился минимальной викторией.

    В кадровом плане у голландцев относительный штиль. И, главное, на месте Душан Тадич и Себастьен Халлер.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.82, на ничью за 4.08, а на «Бенфику» — за 4.32.

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    «Бенфика» сейчас крайне нестабильна.

    В составе «Аякса» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Гости выглядят уж очень мощно, особенно это касается атаки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Аякса» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бенфика» — «Аякс»: прогноз, ставка (5.65), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» разгромит «орлов» в их логове?
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