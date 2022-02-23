«Бенфика» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» переживает не лучший период. В чемпионате Португалии «орлы» вряд ли поднимутся выше нынешнего 3 места.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» не сумела добыть три очка. На выезде команда упустила победу над «Боавиштой» (2:2).

Коэффициенты матча Бенфика — Аякс 1 4.30 X 3.95 2 1.77 Ставка

В этом поединке «Бенфика» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например, Хариса Сеферовича, Лукаса Верисимо и Андре Алмейду.

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«Орлы» исторически безуспешно противостоят «Аяксу». Из пяти последних очных поединков «Бенфика» выиграла лишь однажды при двух поражениях.

«Аякс»

«Аякс» выносит всех и вся в родном чемпионате. Лидерство амстердамцев не вызывает малейших сомнений ни у кого.

Оборона команды — главное ее достоинство. В 23 матчах чемпионата «Аякс» пропустил всего 5 (!) мячей.

Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Аякс» едва не потерял очки. Выездной матч с «Виллемом II» завершился минимальной викторией.

В кадровом плане у голландцев относительный штиль. И, главное, на месте Душан Тадич и Себастьен Халлер.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.82, на ничью за 4.08, а на «Бенфику» — за 4.32.

«Бенфика» сейчас крайне нестабильна .

В составе «Аякса» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

Гости выглядят уж очень мощно, особенно это касается атаки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Аякса» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.