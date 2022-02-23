«Бенфика» сыграет на своем поле против «Аякса» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» классно провела групповой этап, несмотря на то, что оказалась в компании с такими монстрами, как «Бавария» и «Барселона».

Лиссабонский клуб не смог набрать очки только в матчах с «Баварией», тогда как «Барса» вообще не стала для него проблемой. На своем поле «Бенфика» разгромила каталонцев со счетом 3:0, а встреча на «Камп Ноу» завершилась вничью 0:0.

Коэффициенты матча Бенфика — Аякс 1 4.30 X 3.95 2 1.77 Ставка

С тех пор «Бенфика» далеко не всегда радовала своих поклонников. По сути, про первое место в чемпионате Португалии в этом сезоне уже можно забыть. Игра, результаты и разногласия с болельщиками стали поводом для увольнения Жорже Жезуша, вместо которого команду возглавил Нелсон Вериссиму.

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«Бенфика» не смогла забить всего лишь в двух домашних матчах текущего сезона.

«Аякс»

«Аякс» тем временем стал одной из трех команд, которые набрали максимальное количество очков на групповом этапе.

Амстердамский клуб выиграл все шесть матчей с общей разницей мячей 20:5 . Команда Эрика тен Хага легко справилась с дортмундской «Боруссией», лиссабонским «Спортингом» и «Бешикташем».

«Аякс» разбил «Боруссию» со счетом 4:0, а в Дортмунде выиграл 3:1. Немецкому клубу не помог даже Эрлинг Холанд.

Победная серия «Аякса» составляет десять матчей, в которых ему удалось забить 39 (!) мячей.

Прогноз и ставка

На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 4.33, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Аякса» — за 1.82.

С одной стороны, фаворит в данной паре очевиден — это «Аякс». Но осенние матчи «Бенфики» показали, что на своем поле она готова играть почти с кем угодно. Во всяком случае, «Барселона» столкнулась с очень сильным сопротивлением.

Несмотря на всю свою атакующую мощь, «Аякс» тоже может споткнуться в Лиссабоне. «Бенфика» вряд ли намного слабее чемпиона Нидерландов.

Ставка — победа «Бенфики» с форой (0) за 3.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Бенфики» больше 1,5 за 2.95.