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    Уверенная виктория «дачников»?

    «Фулхэм» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Чемпионшип, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Хаддерсфилд Таун»
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    Неко Уильямс
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 15:30 мск. «Фулхэм» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Февраля 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 15:30 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» на всех парах несется в АПЛ. «Дачники» уверенно лидируют, оторвавшись от ближайшего преследователя на 6 очков.

    Лондонцы и по игре смотрятся симпатичнее остальных. В 30 матчах команда забила уже 78 мячей, 31 из которых в активе Александара Митровича.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Хаддерсфилд Таун

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Фулхэм» взял очередные три пункта. На выезде минимально был обыгран «Халл».

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Хаддерсфилд Таун» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Фулхэм» выиграл четыре раза при одной неудаче.

    «Хаддерсфилд Таун»

    На данный момент «Хаддерсфилд Таун» находится на 5 месте в таблице. Команда наверняка постарается, как минимум, сохранить место в зоне плей-офф.

    Между тем, минувший тур «Хаддерсфилд Таун» вновь не записал себе в актив. Дома команда расписала сухую мировую с «Шеффилд Юнайтед».

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    • Причем «Хаддерсфилд Таун» не пропускает уже на протяжении четырех матчей. Правда, в них команда забила только трижды.

    Вот только с атакой у команды не слишком получается. В 32 матчах забито всего 40 мячей в ворота соперников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.39, на ничью за 5.10, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 8.30.

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    «Фулхэм» прекрасно смотрится в атаке.

    «Хаддерсфилд Таун» неудачно играет с «дачниками».

    Атака во главе с Митровичем не должна подвести хозяев. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -1.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Фулхэм» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «дачников»?
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