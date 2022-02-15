«Спортинг» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 23:00 мск. «Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Лиссабонцы уже прыгнули выше головы. 2 место в не самый простой группе однозначно стоит расценивать как успех.

В минувшем туре чемпионата Португалии «Спортинг» добыл один балл. Причем битва с «Порту» (2:2) была фактически матчем за 6 очков.

Коэффициенты матча Спортинг — Манчестер Сити 1 11.00 X 5.40 2 1.30 Ставка

В этом поединке «Спортинг» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмирован хавбек Педру Гонсалвеш.

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К слову, лиссабонцы весьма успешно противостоят «Манчестер Сити». Из трех очных поединков «Спортинг» выиграл дважды при одном поражении.

«Манчестер Сити»

Один из фаворитов турнира наверняка намерен быстро решить вопрос о выходе в четвертьфинал. Так что есть высокая вероятность, что команда Хосепа Гвардиолы может допустить банальную недооценку соперника.

В АПЛ «Манчестер Сити» вряд ли упустит свое. Вот и в минувшем туре чемпионата Англии манкунианцы на выезде разнесли в щепки «Норвич» (0:4).

«Манчестер Сити» имеет действующую трехматчевую победную серию. Причем в двух последних поединках команда Гвардиолы не пропускала.

Нет сомнений, что «Манчестер Сити» сыграет с позиции силы. Состав у англичан подобающий, пусть в этом встрече и придется действовать без Джека Грилиша и Кайла Уокера.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.32, на ничью за 5.80, а на «Спортинг» — за 9.40.

Лиссабонцы смотрятся довольно неплохо, и способны дать бой сильному оппоненту .

Гости вполне могут недооценить соперника.

Преимущество своего поля поможет лиссабонцам проявить свои лучшие качества. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.