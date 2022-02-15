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    «Манчестер Сити» добудет лишь ничью?

    «Спортинг» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 5.80 на матч Лиги чемпионов 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брюйне
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 23:00 мск. «Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Февраля 2022 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Спортинг»

    Лиссабонцы уже прыгнули выше головы. 2 место в не самый простой группе однозначно стоит расценивать как успех.

    В минувшем туре чемпионата Португалии «Спортинг» добыл один балл. Причем битва с «Порту» (2:2) была фактически матчем за 6 очков.

    Коэффициенты матча Спортинг — Манчестер Сити

  • 1
  • 11.00
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.30
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Спортинг» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмирован хавбек Педру Гонсалвеш.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    К слову, лиссабонцы весьма успешно противостоят «Манчестер Сити». Из трех очных поединков «Спортинг» выиграл дважды при одном поражении.

    «Манчестер Сити»

    Один из фаворитов турнира наверняка намерен быстро решить вопрос о выходе в четвертьфинал. Так что есть высокая вероятность, что команда Хосепа Гвардиолы может допустить банальную недооценку соперника.

    В АПЛ «Манчестер Сити» вряд ли упустит свое. Вот и в минувшем туре чемпионата Англии манкунианцы на выезде разнесли в щепки «Норвич» (0:4).

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    • «Манчестер Сити» имеет действующую трехматчевую победную серию. Причем в двух последних поединках команда Гвардиолы не пропускала.

    Нет сомнений, что «Манчестер Сити» сыграет с позиции силы. Состав у англичан подобающий, пусть в этом встрече и придется действовать без Джека Грилиша и Кайла Уокера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.32, на ничью за 5.80, а на «Спортинг» — за 9.40.

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    Лиссабонцы смотрятся довольно неплохо, и способны дать бой сильному оппоненту.

    Гости вполне могут недооценить соперника.

    Преимущество своего поля поможет лиссабонцам проявить свои лучшие качества. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (5.80), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» добудет лишь ничью?
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