«Спортинг» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он состоится 25 февраля на «Жозе Альваладе». Начало в 23:00 мск. «Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Для «Спортинга» выйти в плей-офф сейчас считается отличным результатом, так как команда уже давно не заходила так далеко. Напомним, что «львы» — выходцы из группы C. Там они заняли второе место с 9 очками.

Огромную роль в этом успехе сыграла победа над «Боруссией» Дортмунд (3:1). Правда в заключительном туре групповой стадии «Спортинг» потерпел поражение от «Аякса» (2:4).

Коэффициенты матча Спортинг — Манчестер Сити 1 10.50 X 5.40 2 1.30 Ставка

Перед этой игрой хозяева сыграли вничью с «Порту» (2:2), с которым они ведут борьбу за чемпионский титул в чемпионате Португалии. Также отметим еще две победы подряд в Примейра-лиге и победу в финале Кубка лиги над «Бенфикой» (2:1).

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«Спортинг», скорее всего, лишился полузащитника Педру Гонсалвеша, который получил травму.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» считается одним из фаворитов турнира. Хотя группу команда Хосепа Гвардиолы прошла не так уж и однозначно. Она потерпела 2 поражения — от ПСЖ (0:2) и «Лейпцига» (1:2).

По итогам групповой стадии «горожане» вошли в тройку самых результативных команд раунда, забив 18 мячей. Также не будем забывать, что в прошлом сезоне «шейхи» дошли до финала, где уступили «Челси» (0:1).

В АПЛ, как мы знаем, «Ман Сити» лидирует и с большим отрывом. Перед стартом плей-офф ЛЧ «Сити» беспроигрышной серией из 12 матчей. Последние результаты — разгром «Фулхэма» (4:1), победы над «Брентфордом» (2:1) и «Норвичем» (4:0).

Не сыграет Кайл Уокер, у которого красная карточка. Травмированы Джек Грилиш и Габриэл Жезус.

Прогноз и ставка

На бумаге «Ман Сити» громит «Спортинг» по котировкам. 10.00 букмекеры дают на победу хозяев и 1.30 на победу гостей. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.90.

Во всех матчах групповой стадии с участием «Ман Сити» забивалось как минимум 2 мяча. В 5 из 6 случаев тотал был больше 2.5. «Спортинг» не безгрешен в обороне и регулярно пропускает в чемпионате Португалии. От «Порту» команда пропустила дважды.

Нас явно ждет интересный матч, насыщенный на события. Ожидаем тотал больше 3 (коэфф. 1.96).

Также можно взять вариант с двойным исходом — победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5. Он выставлен с котировкой 1.80.