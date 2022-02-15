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    Где «Ман Сити», там голы

    «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.96) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Манчестер Сити»
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    Рахим Стерлинг
    «Спортинг» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он состоится 25 февраля на «Жозе Альваладе». Начало в 23:00 мск. «Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Февраля 2022 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Спортинг»

    Для «Спортинга» выйти в плей-офф сейчас считается отличным результатом, так как команда уже давно не заходила так далеко. Напомним, что «львы» — выходцы из группы C. Там они заняли второе место с 9 очками.

    Огромную роль в этом успехе сыграла победа над «Боруссией» Дортмунд (3:1). Правда в заключительном туре групповой стадии «Спортинг» потерпел поражение от «Аякса» (2:4).

    Коэффициенты матча Спортинг — Манчестер Сити

  • 1
  • 10.50
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.30
  • Ставка
    •

    Перед этой игрой хозяева сыграли вничью с «Порту» (2:2), с которым они ведут борьбу за чемпионский титул в чемпионате Португалии. Также отметим еще две победы подряд в Примейра-лиге и победу в финале Кубка лиги над «Бенфикой» (2:1).

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    «Спортинг», скорее всего, лишился полузащитника Педру Гонсалвеша, который получил травму.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» считается одним из фаворитов турнира. Хотя группу команда Хосепа Гвардиолы прошла не так уж и однозначно. Она потерпела 2 поражения — от ПСЖ (0:2) и «Лейпцига» (1:2).

    По итогам групповой стадии «горожане» вошли в тройку самых результативных команд раунда, забив 18 мячей. Также не будем забывать, что в прошлом сезоне «шейхи» дошли до финала, где уступили «Челси» (0:1).

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    • В АПЛ, как мы знаем, «Ман Сити» лидирует и с большим отрывом. Перед стартом плей-офф ЛЧ «Сити» беспроигрышной серией из 12 матчей. Последние результаты — разгром «Фулхэма» (4:1), победы над «Брентфордом» (2:1) и «Норвичем» (4:0).

    Не сыграет Кайл Уокер, у которого красная карточка. Травмированы Джек Грилиш и Габриэл Жезус.

    Прогноз и ставка

    На бумаге «Ман Сити» громит «Спортинг» по котировкам. 10.00 букмекеры дают на победу хозяев и 1.30 на победу гостей. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.90.

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    Во всех матчах групповой стадии с участием «Ман Сити» забивалось как минимум 2 мяча. В 5 из 6 случаев тотал был больше 2.5. «Спортинг» не безгрешен в обороне и регулярно пропускает в чемпионате Португалии. От «Порту» команда пропустила дважды.

    Нас явно ждет интересный матч, насыщенный на события. Ожидаем тотал больше 3 (коэфф. 1.96).

    Также можно взять вариант с двойным исходом — победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5. Он выставлен с котировкой 1.80.

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    «Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. Где «Ман Сити», там голы
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