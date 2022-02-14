«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» сейчас находится в жутчайшем кризисе. Команда на текущий момент опустилась уже на 9 место.
А ведь на старте сезона «дрозды» котировались в качестве претендента на возвращение в АПЛ. Между тем, на данный момент у команды трехматчевая проигрышная серия.
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Блэкберн Роверс
В предыдущем туре чемпионата «Вест Бромвич» вновь не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
Поединки против «Блэкберн Роверс» для команды складываются достаточно успешно. Из пяти последних матчей «Вест Бромвич» выиграл дважды при одном поражении.
«Блэкберн Роверс»
«Блэкберн Роверс» в последних матчах резко сдал свои позиции. Команда находится на 3 месте, уступив вторую позицию «Борнмуту».
Минувший тур «Блэкберн Роверс» провел неударно. Дома команда не справилась с натиском «Ноттингем Форест» (0:2).
Причем до того «бродяги» минимально уступили «Суонси» (1:0). Да и серия из трех матчей без забитых мячей явно не прибавляет оптимизма.
Ведущий форвард команда Бен Бреретон не забивает за клуб уже полтора месяца. Между тем, в его активе 20 голов в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 1.86, на ничью за 3.60, а на «Блэкберн Роверс» — за 4.54.
«Вест Бромвич» испытывает заметные трудности с организацией игры в атаке.
«Блэкберн Роверс»
«Лебеди» смотрятся сильнее, к тому же бристольцы имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» или ничья с коэффициентом 2.03.