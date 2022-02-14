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    «Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Чемпионшип, 14 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс»
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    Сэм Джонсон
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 23:00 мск. «Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Февраля 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» сейчас находится в жутчайшем кризисе. Команда на текущий момент опустилась уже на 9 место.

    А ведь на старте сезона «дрозды» котировались в качестве претендента на возвращение в АПЛ. Между тем, на данный момент у команды трехматчевая проигрышная серия.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Блэкберн Роверс

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Вест Бромвич» вновь не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Блэкберн Роверс» для команды складываются достаточно успешно. Из пяти последних матчей «Вест Бромвич» выиграл дважды при одном поражении.

    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» в последних матчах резко сдал свои позиции. Команда находится на 3 месте, уступив вторую позицию «Борнмуту».

    Минувший тур «Блэкберн Роверс» провел неударно. Дома команда не справилась с натиском «Ноттингем Форест» (0:2).

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    • Причем до того «бродяги» минимально уступили «Суонси» (1:0). Да и серия из трех матчей без забитых мячей явно не прибавляет оптимизма.

    Ведущий форвард команда Бен Бреретон не забивает за клуб уже полтора месяца. Между тем, в его активе 20 голов в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 1.86, на ничью за 3.60, а на «Блэкберн Роверс» — за 4.54.

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    «Вест Бромвич» испытывает заметные трудности с организацией игры в атаке.

    «Блэкберн Роверс» постарается перервать свою серию неудач.

    «Лебеди» смотрятся сильнее, к тому же бристольцы имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» или ничья с коэффициентом 2.03.

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    «Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бродяги» не уступят на «Хоторнс»
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