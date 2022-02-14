«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 23:00 мск. «Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» сейчас находится в жутчайшем кризисе. Команда на текущий момент опустилась уже на 9 место.

А ведь на старте сезона «дрозды» котировались в качестве претендента на возвращение в АПЛ. Между тем, на данный момент у команды трехматчевая проигрышная серия.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Блэкберн Роверс 1 1.80 X 3.45 2 4.80 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Вест Бромвич» вновь не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Блэкберн Роверс» для команды складываются достаточно успешно. Из пяти последних матчей «Вест Бромвич» выиграл дважды при одном поражении.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» в последних матчах резко сдал свои позиции. Команда находится на 3 месте, уступив вторую позицию «Борнмуту».

Минувший тур «Блэкберн Роверс» провел неударно. Дома команда не справилась с натиском «Ноттингем Форест» (0:2).

Причем до того «бродяги» минимально уступили «Суонси» (1:0). Да и серия из трех матчей без забитых мячей явно не прибавляет оптимизма.

Ведущий форвард команда Бен Бреретон не забивает за клуб уже полтора месяца. Между тем, в его активе 20 голов в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 1.86, на ничью за 3.60, а на «Блэкберн Роверс» — за 4.54.

«Вест Бромвич» испытывает заметные трудности с организацией игры в атаке.

«Блэкберн Роверс» постарается перервать свою серию неудач .

«Лебеди» смотрятся сильнее, к тому же бристольцы имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» или ничья с коэффициентом 2.03.