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    «Вулверхэмптон» имеет неплохие шансы на то, чтобы набрать очки

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбол, АПЛ, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»
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    Рауль Хименес
    «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» сыграют в матче 25 тура чемпионата Англии (АПЛ) на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» 13 февраля. Начало поединка в 17:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Февраля 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» совсем неудачно выступили в последних турах чемпионата Англии, потерпев 2 поражения подряд. Теперь они находятся на 7 строчке с 36 очками и отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет 4 пункта.

    «Тоттенхэм» в прошлом туре проиграл «Саутгемптону» 2:3. Матч был очень непростым для команды Антонио Конте, а в конце встречи технология VAR сыграла с хозяевами злую шутку. Лондонцы проигрывали 2:3, поскольку пропустили дважды подряд, а в добавленное время гол Стивена Бергвейна был отменен из-за офсайда.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вулверхэмптон

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
    •

    Туром ранее «Тоттенхэм» потерпел поражение в лондонском дерби с «Челси», уступив всухую 0:2. До неудачной серии команда обыграла «Лестер» 3:2 и победила «Уотфорд» 1:0.

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    Под вопросом участие в матче Эрика Дайера и Яфета Танганга.

    «Вулверхэмптон»

    Лучшему тренеру января, Бруну Лаже, тоже настроение подпортили. В прошлом туре его команда минимально уступила на своем поле «Арсеналу».

    В любом случае, «Вулверхэмптон» остается в зоне досягаемости «Тоттенхэма» и может опередить его в случае победы, поскольку отстает всего на 2 очка.

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    • «Вулверхэмптон» до поражения шел на беспроигрышной серии из пяти встреч. Особенно четко вспоминаются противостояния с «Челси» (0:0) и «Ман Юнайтед» (1:0). Также были победы над «Саутгемптоном» (3:1) и «Брентфордом» (2:1).

    При этом никто не ожидал, что гости вылетят из Кубка Англии. Они уступили «Норвичу» 0:1. Так что перед этой игрой «оранжевые» проиграли уже 2 матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу «Тоттенхэм» — 1.68 и 5.50 соответственно. Хотя здесь есть явная недооценка гостей со стороны букмекеров. На ничью они предлагают коэффициент 3.90.

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    В первую очередь поговорим о тоталах. Стоит понимать, что «Вулверхэмптон» — команда, которая пропускает очень мало. У нее 17 пропущенных голов и это второй после «Ман Сити» результат.

    Большая часть игр с участием «волков» заканчивается с одним-двумя голами. В данном случае речь идет об игре с одним из топов лиги, поэтому ставка на тотал меньше 2.5 (коэфф. 1.77) должна себя оправдать. Ведь и «Тоттенхэм» не намерен уступать в третий раз подряд.

    Гости — отличная команда, которая смогла сыграть вничью с «Челси» и победить МЮ. В матче с «Арсеналом» им просто не повезло. Игра то была равная. В этом случае вполне можно поставить на то, что «Вулверхэмптон» не проиграет (коэфф. 2.26).

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    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Вулверхэмптон» имеет неплохие шансы на то, чтобы набрать очки
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