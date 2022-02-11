Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля Камила ВалиеваПрямо в сердце. Камила Валиева в центре допингового скандала на ОИ-2022 Камила ВалиеваТриметазидин! Сборная России 9 февраля на Олимпиаде-2022
  • 00:38
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»
  • 00:59
    • «Астон Вилла» и «Лидс» сыграли вничью, на счету Коутиньо гол и два ассиста
  • 00:51
    • Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 00:46
    • «Ман Сити» всухую победил «Брентфорд»
  • 00:20
    • «Ференцварош» Черчесова вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии
  • 23:05
    • L’Equipe: ПСЖ больше всех в Европе тратит на зарплаты
  • 21:29
    • Гол Лукаку принес «Челси» победу над «Аль-Хилялем»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?

    «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз, ставки (к. 2.65) на футбол, чемпионат Германии, 11 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Кельн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лейпциг» в этом сезоне ни разу не играл вничью на своем поле
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Кельна» в 22-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 22:30 мск. «Лейпциг» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Февраля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» находится на седьмом месте в таблице Бундеслиги после 21-го сыгранного матча, в которых набрал 31 очко.

    В прошлом туре «Лейпциг», как и ожидалось, проиграл на поле «Баварии» (2:3). Правда, матч получился напряженным, команда Доменико Тедеско дважды отыгрывалась, интрига держалась до последней минуты.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Кёльн

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.70
  • Ставка
    •

    Перед этим у «Лейпцига» была серия побед из четырех матчей. На этом отрезке ему удалось забить десять мячей.

    «Лейпциг» в этом сезоне ни разу не играл вничью на своем поле в рамках чемпионата Германии.

    «Кельн»

    «Кельн» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Лейпциг» на одно очко.

    Сезон для команды Штеффена Баумгарта складывается невероятно удачно. Впервые за долгое время «козлы» могут не волноваться за место в элитном дивизионе. Более того, есть шанс побороться за путевку в еврокубки.

  • Роналду и Месси могут стать партнерами благодаря Зидану
  • Станет ли ПСЖ еще более звездным?
  • Вчера

    • В январе «Кельн» не смог набрать очки только в игре с «Баварией», проиграв лидеру со счетом 0:4. В остальных же матчах команда Баумгарта одержала две победы и один раз сыграла вничью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    А этот месяц начался с домашней победы над крепким «Фрайбургом» (1:0).

    Гостевая беспроигрышная серия «Кельна» в Бундеслиге составляет пять матчей (две победы и три ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Кельна» — за 7.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Лейпцигу» пошло на пользу назначение Тедеско. С тех пор команда стала играть заметно лучше.

    Сложно сказать, удастся ли хозяевам выиграть с разницей в два мяча или более, но три очка они, скорее всего, наберут.

    Ставка — победа «Лейпцига» + обе команды забьют за 2.65.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Бастия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дания — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лейпциг» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры