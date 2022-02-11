«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Кельна» в 22-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 22:30 мск. «Лейпциг» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» находится на седьмом месте в таблице Бундеслиги после 21-го сыгранного матча, в которых набрал 31 очко.

В прошлом туре «Лейпциг», как и ожидалось, проиграл на поле «Баварии» (2:3). Правда, матч получился напряженным, команда Доменико Тедеско дважды отыгрывалась, интрига держалась до последней минуты.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Кёльн 1 1.45 X 4.70 2 6.70 Ставка

Перед этим у «Лейпцига» была серия побед из четырех матчей. На этом отрезке ему удалось забить десять мячей.

«Лейпциг» в этом сезоне ни разу не играл вничью на своем поле в рамках чемпионата Германии.

«Кельн»

«Кельн» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Лейпциг» на одно очко.

Сезон для команды Штеффена Баумгарта складывается невероятно удачно. Впервые за долгое время «козлы» могут не волноваться за место в элитном дивизионе. Более того, есть шанс побороться за путевку в еврокубки.

В январе «Кельн» не смог набрать очки только в игре с «Баварией», проиграв лидеру со счетом 0:4. В остальных же матчах команда Баумгарта одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

А этот месяц начался с домашней победы над крепким «Фрайбургом» (1:0).

Гостевая беспроигрышная серия «Кельна» в Бундеслиге составляет пять матчей (две победы и три ничьи).

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Кельна» — за 7.20.

«Лейпцигу» пошло на пользу назначение Тедеско. С тех пор команда стала играть заметно лучше.

Сложно сказать, удастся ли хозяевам выиграть с разницей в два мяча или более, но три очка они, скорее всего, наберут.

Ставка — победа «Лейпцига» + обе команды забьют за 2.65.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 1.98.