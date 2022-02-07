«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 18:00 мск. «Нефтчи» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи», вероятнее всего, уже попрощалась с мечтами отстоять чемпионство. Команда борется разве что за 2 место.

О проблемах команды говорит разница забитых и пропущенных мячей (21:19). Да и четырехочковое отставание от идущей второй «Габалы» явно не радует.

Более того, в первом кубковом матче с «Сабахом» «Нефтчи» не смог победить (1:1). Да и в минувшем туре чемпионата был шанс приблизиться к «Габале», но в очной встрече бакинцы добились лишь ничьей (1:1).

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Игры с «Карабахом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей «Нефтчи» выиграл дважды при трех поражениях.

«Карабах»

На данный момент «Карабах» занимает законное 1 место. Конкурентов в борьбе за чемпионство уже фактически нет, и все зависит лишь от агдамцев.

Да и в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Карабах» добыл победу. Дома агдамцы минимально одолели «Кешлю».

«Карабах» обладает сильнейшей атакой в лиге (30 мячей). При этом надежна и оборона, давшая сбой лишь 8 раз.

Сильнейший в стране состав дает возможность команде чувствовать себя великолепно. Чем агдамцы наверняка воспользуются и в этот раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 2.00, на ничью за 3.36, а на «Нефтчи» — за 3.58.

«Нефтчи» в последнее время неудачно играет с агдамцами.

«Карабах» намерен еще дальше оторваться от преследователей .

«Карабах» смотрится в разы мощнее, к тому же обладает более качественным подбором исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.00.