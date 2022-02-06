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    Уверенная виктория «Борнмута»?

    «Борнмут» — «Борхэм Вуд». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Кубок Англии, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Борхэм Вуд»
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    Доминик Соланке
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Борхэм Вуд» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 21:30 мск. «Борнмут» — «Борхэм Вуд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Февраля 2022 года
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  • Англия. Кубок ФА
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    «Борнмут»

    «Борнмут» в нынешнем сезоне борется за возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает 3 место в Чемпионшип.

    В последнем своем поединке «Борнмут» добыл сложнейшую победу. На выезде минимально был обыгран «Барнсли».

    Зато по-прежнему результативен Доминик Соланке. Лидер атак команды забил уже 18 мячей в чемпионате.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Борхэм Вуд» команда наверняка сыграет в составе, близком к оптимальному. Свои амбиции на Кубок Англии у «Борнмута», безусловно, имеются.

    «Борхэм Вуд»

    Представитель Национальной лиги уже прыгнул выше головы, пройдя в 1/16 финала Кубка Англии. Так что для «Борхэм Вуд» этот матч — шанс проявить себя.

    Причем в своем дивизионе команда занимает 5 место. Причем отставание от лидера составляет всего 2 очка при двух имеющихся матчах в запасе.

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    • Минувший тур для «Борхэм Вуд» получился довольно продуктивным. Дома команда не оставила шансов «Кингс Линн» (3:1).

    Интересно, что в предыдущем раунде Кубка Англии команда выбила из розыгрыша более статусного оппонента. Победа над «Уимблдоном» получилась уверенной (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.77, на ничью за 2.50, а на «Борхэм Вуд» — за 9.40.

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    «Борнмут» смотрится мощнее, а атака во главе с Соланке должна сделать свое дело.

    Гости и так прошли далеко, но с представителем Чемпионшип тягаться не смогут.

    «Борнмут» наверняка самым серьезным образом настроится на Кубок Англии. Наши прогноз и ставка — Фора «Борнмута» -1.75 с коэффициентом 2.17.

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    «Борнмут» — «Борхэм Вуд»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Борнмута»?
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