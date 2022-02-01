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    «Миллуолл» снова сможет одолеть «Престон»?

    «Миллуолл» — «Престон». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, чемпионат Англии, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Престон»
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    «Миллуолл»
    1 февраля в Лондоне на стадионе «Ден» в перенесенном поединке 23-го тура Чемпионшипа «Миллуолл» сыграет с «Престоном». Начало — в 22:45 по мск. «Миллуолл» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Февраля 2022 года
    Миллуолл
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    «Миллуолл»

    «Миллуолл» находится во второй половине турнирной таблицы чемпионата, и соответственно на повышение в классе не претендует. При этом команда имеет запас перед зоной вылета в 13 очков.

    Лондонский клуб неплохо завершал прошлый календарный год, выиграв в декабре два матча из трех при одном поражении. В 2022 году он только проигрывал.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Престон Норт Энд

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    С учетом все турниров у «львов» сейчас 4-матчевая серия из фиаско, где три игры пришлись на поединки первенства. В минувшем туре они потерпели минимальное гостевое поражение от «Блэкпула» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В 12 домашних встречах текущего розыгрыша Чемпионшипа «Миллуолл» победил в пяти из них, еще четыре раза он расписывал мировые и трижды был повержен.

    «Престон»

    «Престон» также в текущем сезоне особо результатами не радует, находятся по соседству в турнирной таблице, имея на своем счету на три очка больше.

    В своей последней проведенной игре «неуязвимые» смогли неожиданно на выезде одолеть одного из претендентов на повышение в классе «Вест Бромвич», выиграв со счетом 2:0.

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    • Перед этим «лилейно-белые» не знали радости победы на протяжении трех игр чемпионата. В этот период они сперва расписали две мировые подряд, а затем уступили в гостях «Суонси» 0:1.

    Только четыре из 14 выездных матчей «Престон» смог выиграть в этом чемпионате, еще три поединка он завершил вничью и семь раз уходил с поля ни с чем.

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    Стоит отметить, что «Миллуолл» выиграл у «Престона» в последних четырех очных встречах.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Миллуолла» — 2.29, победа «Престона» — 3.34, ничья — 3.34.

    Учитывая тот факт, что «львы» очень удачно играют с «Престоном» в последнее время, то рискнем здесь поставить на викторию хозяев.

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    «Миллуолл» — «Престон»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. «Миллуолл» снова сможет одолеть «Престон»?
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