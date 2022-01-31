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    Мексиканцы добудут «сухую» викторию

    Мексика — Коста-Рика. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, отбор ЧМ-2022, 31 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Коста-Рика
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    Алексис Вега
    31 января сборная Мексики на своем поле сыграет с командой Коста-Рики в 10-м туре третьего раунда отбора к ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Начало — в 02:00 по мск. Мексика — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мексика

    После девяти сыгранных туров на данной стадии отбора сборная Мексики с 17 баллами находится на третьей позиции, дающей право на прямой билет в Катар. От четвертой строки она оторвалась на три пункта.

    На счету у «зеленых» в этом турнире пять побед, два мирных исхода и столько же поражений. Стартовали мексиканцы весьма неплохо, выиграв четыре игры из шести при двух ничьих.

    Однако после этой удачной серии «майа» два раза подряд проиграли — США (0:2) и Канаде (1:2), проведя обе игры на выезде. Накануне же они прервали этот негативный период, обыграв в гостях по-волевому Ямайку — 2:1.

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    Стоит отметить, что сборная Мексики неплохо выглядит в атаке в этом турнире, отличившись 13 раз за девять встреч. По этому показателю она уступает только канадцем, которые забили 15 голов.

    Коста-Рика

    Сборная Коста-Рики является расположилась на пятой строке. От третьей позиции она отстает на пять пунктов, а от четвертой позиции, дающей билет в стыки, отрыв составляет всего два пункта.

    За девять проведенных встреч «Лос Тикос» пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза. В соотношении мячей у них также равенство — 7:7.

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    • Столь низкое положение команды обусловлено неудачным стартом, ведь только в пятом туре они одержали первую викторию, до этого трижды сыграв вничью и раз уступив.

    Затем коста-риканцы дважды подряд были повержены — в гостях Канадой (0:1) и США (1:2). Несколько дней тому назад они одолели в родных стенах Панаму — 1:0.

    Мексика проиграла Коста-Рике только раз за последние десять матчей, выиграв четыре раза и пять раз сыграв вничью (с учетом основного времени).

    Прогноз и ставка на Мексика — Коста-Рика

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Мексики предлагают коэффициент 1.40.

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    На викторию Коста-Рики дают — 9.30, ничья оценена — в 4.54.

    Учитывая низкую результативность гостей и неумении их играть против мексиканцев, в данном противостоянии самым вероятным исходом выглядит «сухая» виктория хозяев.

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    Мексика — Коста-Рика: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на футбол. Мексиканцы добудут «сухую» викторию
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