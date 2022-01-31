31 января сборная Мексики на своем поле сыграет с командой Коста-Рики в 10-м туре третьего раунда отбора к ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Начало — в 02:00 по мск. Мексика — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

После девяти сыгранных туров на данной стадии отбора сборная Мексики с 17 баллами находится на третьей позиции, дающей право на прямой билет в Катар. От четвертой строки она оторвалась на три пункта.

На счету у «зеленых» в этом турнире пять побед, два мирных исхода и столько же поражений. Стартовали мексиканцы весьма неплохо, выиграв четыре игры из шести при двух ничьих.

Однако после этой удачной серии «майа» два раза подряд проиграли — США (0:2) и Канаде (1:2), проведя обе игры на выезде. Накануне же они прервали этот негативный период, обыграв в гостях по-волевому Ямайку — 2:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Стоит отметить, что сборная Мексики неплохо выглядит в атаке в этом турнире, отличившись 13 раз за девять встреч. По этому показателю она уступает только канадцем, которые забили 15 голов.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики является расположилась на пятой строке. От третьей позиции она отстает на пять пунктов, а от четвертой позиции, дающей билет в стыки, отрыв составляет всего два пункта.

За девять проведенных встреч «Лос Тикос» пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза. В соотношении мячей у них также равенство — 7:7.

Столь низкое положение команды обусловлено неудачным стартом, ведь только в пятом туре они одержали первую викторию, до этого трижды сыграв вничью и раз уступив.

Затем коста-риканцы дважды подряд были повержены — в гостях Канадой (0:1) и США (1:2). Несколько дней тому назад они одолели в родных стенах Панаму — 1:0.

Мексика проиграла Коста-Рике только раз за последние десять матчей, выиграв четыре раза и пять раз сыграв вничью (с учетом основного времени).

Прогноз и ставка на Мексика — Коста-Рика

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Мексики предлагают коэффициент 1.40.

На викторию Коста-Рики дают — 9.30, ничья оценена — в 4.54.

Учитывая низкую результативность гостей и неумении их играть против мексиканцев, в данном противостоянии самым вероятным исходом выглядит «сухая» виктория хозяев.