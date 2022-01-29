«Мидлсбро»
«Мидлсбро» в чемпионской гонке располагается на седьмой позиции, имея в своей копилке 42 балла. Шестому месту (зона плей-офф) он проигрывает всего два балла, проведя при этом на один матч меньше.
В своей последней игре чемпионата «речники» потерпели выездное фиаско от «Блэкберна» со счетом 0:1. Этим поражением они прервали свою 7-матчевую серию без неудач.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити
В этот период команда шесть раз выигрывала и однажды расписала мировую. Стоит отметить, что в данный период она в четырех случаях смогла сохранить свои ворота на замке.
На своей территории «Мидлсбро» заработал 26 баллов из 42. Коллектив смог выиграть восемь встреч из 14 при двух мировых исходах и четырех поражениях.
«Ковентри Сити»
«Ковентри Сити» с 40 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает девятое место. Шестой позиции команда проигрывает четыре баллов, но и провела она на две встречи меньше.
В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не слишком успешны. С конца ноября они добился только двух викторий, четыре раза разойдясь миром и в трех случаях уступив.
Одна из этих викторий как раз пришлась на минувший тур, где дома был обыгран «Сток Сити» со счетом 1:0, поединком ранее коллектив уступил на своем поле КПР — 1:2.
Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 14 баллами. Он смог добиться лишь трех викторий в 12 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и четыре игры проиграл.
В первом круге «Ковентри» обыграл дома «Мидлсбро» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды сильнее были «речники» — 2:0 и 2:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.13.
На викторию «Ковентри» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.48.
Прогнозируем, что «речники», выступающие на своем поле сильно, обыграют «Ковентри», который вне родных стен не совсем уверено играет.