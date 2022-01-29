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    «Мидлсбро» — «Ковентри Сити». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Англии, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Ковентри Сити»
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    «Мидлсбро»
    В субботу, 29 января, в 29-м туре английского Чемпионшипа «Мидлсбро» в родных стенах сразится с «Ковентри Сити». Начала встречи намечено на 18:00 по мск. «Мидлсбро» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Мидлсбро
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    •  Мидлсбро 18:00 Ковентри Сити Ковентри Сити
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» в чемпионской гонке располагается на седьмой позиции, имея в своей копилке 42 балла. Шестому месту (зона плей-офф) он проигрывает всего два балла, проведя при этом на один матч меньше.

    В своей последней игре чемпионата «речники» потерпели выездное фиаско от «Блэкберна» со счетом 0:1. Этим поражением они прервали свою 7-матчевую серию без неудач.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    В этот период команда шесть раз выигрывала и однажды расписала мировую. Стоит отметить, что в данный период она в четырех случаях смогла сохранить свои ворота на замке.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Мидлсбро» заработал 26 баллов из 42. Коллектив смог выиграть восемь встреч из 14 при двух мировых исходах и четырех поражениях.

    «Ковентри Сити»

    «Ковентри Сити» с 40 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает девятое место. Шестой позиции команда проигрывает четыре баллов, но и провела она на две встречи меньше.

    В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не слишком успешны. С конца ноября они добился только двух викторий, четыре раза разойдясь миром и в трех случаях уступив.

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    • Одна из этих викторий как раз пришлась на минувший тур, где дома был обыгран «Сток Сити» со счетом 1:0, поединком ранее коллектив уступил на своем поле КПР — 1:2.

    Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 14 баллами. Он смог добиться лишь трех викторий в 12 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и четыре игры проиграл.

    В первом круге «Ковентри» обыграл дома «Мидлсбро» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды сильнее были «речники» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Ковентри» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.48.

    Прогнозируем, что «речники», выступающие на своем поле сильно, обыграют «Ковентри», который вне родных стен не совсем уверено играет.

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    «Мидлсбро» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на победу хозяев поля
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