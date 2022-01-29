В субботу, 29 января, в 29-м туре английского Чемпионшипа «Мидлсбро» в родных стенах сразится с «Ковентри Сити». Начала встречи намечено на 18:00 по мск. «Мидлсбро» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» в чемпионской гонке располагается на седьмой позиции, имея в своей копилке 42 балла. Шестому месту (зона плей-офф) он проигрывает всего два балла, проведя при этом на один матч меньше.

В своей последней игре чемпионата «речники» потерпели выездное фиаско от «Блэкберна» со счетом 0:1. Этим поражением они прервали свою 7-матчевую серию без неудач.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити 1 2.05 X 3.35 2 3.75 Ставка

В этот период команда шесть раз выигрывала и однажды расписала мировую. Стоит отметить, что в данный период она в четырех случаях смогла сохранить свои ворота на замке.

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На своей территории «Мидлсбро» заработал 26 баллов из 42. Коллектив смог выиграть восемь встреч из 14 при двух мировых исходах и четырех поражениях.

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» с 40 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает девятое место. Шестой позиции команда проигрывает четыре баллов, но и провела она на две встречи меньше.

В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не слишком успешны. С конца ноября они добился только двух викторий, четыре раза разойдясь миром и в трех случаях уступив.

Одна из этих викторий как раз пришлась на минувший тур, где дома был обыгран «Сток Сити» со счетом 1:0, поединком ранее коллектив уступил на своем поле КПР — 1:2.

Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 14 баллами. Он смог добиться лишь трех викторий в 12 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и четыре игры проиграл.

В первом круге «Ковентри» обыграл дома «Мидлсбро» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды сильнее были «речники» — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.13.

На викторию «Ковентри» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что «речники», выступающие на своем поле сильно, обыграют «Ковентри», который вне родных стен не совсем уверено играет.