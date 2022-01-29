Буркина-Фасо сыграет на своем поле с Тунисом в рамках 1/4 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 29 января, начало — в 22:00 мск. Буркина-Фасо — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Буркина-Фасо

Эта команда довольно неплохо смотрится на турнире. В своей группе Буркина-Фасо пропустила вперед только камерунцев.

В 1/8 финала Кубка африканских наций Буркина-Фасо лишь в концовке упустила победу над Габоном. Между тем, в серии послематчевых пенальти команда победила.

Вот только все свои голы команда забивает исключительно в первом тайме. Да и тунисцы — однозначно серьезный оппонент, к тому же нашедший свою игру лишь после группового этапа.

Прогнозы на Кубок Африки

Исторически Буркина-Фасо удачно играет против тунисцев. Из четырех очных поединков команда выиграла дважды при двух ничьих.

Тунис

Тунисцы крайне неудовлетворительно провели групповой турнир, с трудом оказавшись в плей-офф. Были обыграны только откровенно слабые мавританцы.

А ведь от сборной Туниса явно ожидали большего. И ведь дождались же: в 1/8 финала команда выбила из турнира самих нигерийцев (0:1).

К слову, Вахби Хазри, отличившийся двумя забитыми мячами, с нигерийцами вышел лишь в самой концовке. Между тем, форвард наверняка получил больше игрового времени в этом поединке.

Наверняка Тунис в этой встрече будет активно атаковать. Победа над Нигерией также прибавит мотивации.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 2.40, на ничью за 2.80, а на Буркина-Фасо — за 3.40.

Буркина-Фасо смотрится неплохо, но вряд ли сможет справиться с атаками тунисцев.

Тунис по ходу турнира явно улучшил свою игру .

Атака Туниса выглядит предпочтительнее. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса с коэффициентом 2.40.