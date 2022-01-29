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    Тунис снова победит

    Буркина-Фасо — Тунис. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Кубок африканских наций, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Буркина-Фасо — Тунис
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    Вахби Хазри
    Буркина-Фасо сыграет на своем поле с Тунисом в рамках 1/4 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 29 января, начало — в 22:00 мск. Буркина-Фасо — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/4 финала 29 Января 2022 года
    Буркина-Фасо
  • Уагадугу
    •  Буркина-Фасо 22:00 Тунис Тунис
  • Тунис
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    Буркина-Фасо

    Эта команда довольно неплохо смотрится на турнире. В своей группе Буркина-Фасо пропустила вперед только камерунцев.

    В 1/8 финала Кубка африканских наций Буркина-Фасо лишь в концовке упустила победу над Габоном. Между тем, в серии послематчевых пенальти команда победила.

    Вот только все свои голы команда забивает исключительно в первом тайме. Да и тунисцы — однозначно серьезный оппонент, к тому же нашедший свою игру лишь после группового этапа.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Исторически Буркина-Фасо удачно играет против тунисцев. Из четырех очных поединков команда выиграла дважды при двух ничьих.

    Тунис

    Тунисцы крайне неудовлетворительно провели групповой турнир, с трудом оказавшись в плей-офф. Были обыграны только откровенно слабые мавританцы.

    А ведь от сборной Туниса явно ожидали большего. И ведь дождались же: в 1/8 финала команда выбила из турнира самих нигерийцев (0:1).

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    • К слову, Вахби Хазри, отличившийся двумя забитыми мячами, с нигерийцами вышел лишь в самой концовке. Между тем, форвард наверняка получил больше игрового времени в этом поединке.

    Наверняка Тунис в этой встрече будет активно атаковать. Победа над Нигерией также прибавит мотивации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 2.40, на ничью за 2.80, а на Буркина-Фасо — за 3.40.

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    Буркина-Фасо смотрится неплохо, но вряд ли сможет справиться с атаками тунисцев.

    Тунис по ходу турнира явно улучшил свою игру.

    Атака Туниса выглядит предпочтительнее. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса с коэффициентом 2.40.

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    Буркина-Фасо — Тунис: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Тунис снова победит
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