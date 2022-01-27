В матче 18 тура чемпионата Португалии состоится встреча команд «Эшторил» и «Арука». Она состоится 27 января в 23:15 мск. «Эшторил» — «Арука»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эшторил»

Текущий сезон для хозяев проходит неплохо. Они метят в зону еврокубков и сейчас находятся от нее на расстоянии 5 очков. «Эшторил» за 18 матчей набрал 25 очков. Это 6 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

Команда, именуемая «канарейками», проиграла в трех последних матчах чемпионата. С учетом Кубка и ничьи в Примейра-лиге, «Эшторил» не побеждает уже 5 матчей подряд.

Эшторильцы начали серию с ничьи против «Фамаликана» (2:2). Проиграл «Тонделе» (1:3) в Кубке Португалии, хозяева уступили «Морейренси» (0:1) в чемпионате. Следом пошли поражения от «Порту» (2:3) и «Гимарайнш» (1:3).

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В домашних стенах «Эшторил» не знает вкуса побед на протяжении шести туров — 4 ничьи и 2 поражения.

«Арока»

Гости находятся на граны вылета. Они на 17 месте в турнирной таблице, имея 14 очков в активе. В нынешнем сезоне команда потерпела уже 10 поражений. Также за 18 туров у нее всего 3 победы и 5 ничьих.

«Арока» имеет 3 поражения подряд и серию из шести матчей без побед. Причем за 3 последних тура она забила всего раз — в ворота «Белененсеша», когда уступила 1:2.

В конце декабря аутсайдер пропустил 6 безответных мячей от «Браги», а в последнем матче, который состоялся 21 января, «Арока» проиграла дома «Бенфике» с результатом 1:2.

«Арока» входит в тройку команд лиги, которым ни разу в этом сезоне не удалось добиться победы на выезде.

Прогноз и ставка

С учетом всех данных букмекеры дают на этот матч вполне справедливые коэффициенты — 1.99 на «Эшторил» и 3.75 на «Ароку». Ничья выставлена с котировкой 3.55.

По последним результата у «Эшторила» проблемы, однако матч с аутсайдером является отличной возможностью, чтобы прервать неудачную серию и начать побеждать. Тем более что в этом сезоне команда ведет борьбу за еврокубки.

В первом круге хозяева выиграли 2:0. Считаем, что и в этот раз они не упустят свой шанс и смогут победить.