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    «Эшторил» одержит домашнюю победу над аутсайдером?

    «Эшторил» — «Арука». Прогноз (к. 1.99) на футбол, чемпионат Португалии, 27 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Арука»
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    Артур Гомеш
    В матче 18 тура чемпионата Португалии состоится встреча команд «Эшторил» и «Арука». Она состоится 27 января в 23:15 мск. «Эшторил» — «Арука»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 27 Января 2022 года
    Эшторил
  • Португалия. Примера
    •  Эшторил 23:15 Арука Арука
  • Португалия. Примера
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    «Эшторил»

    Текущий сезон для хозяев проходит неплохо. Они метят в зону еврокубков и сейчас находятся от нее на расстоянии 5 очков. «Эшторил» за 18 матчей набрал 25 очков. Это 6 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

    Команда, именуемая «канарейками», проиграла в трех последних матчах чемпионата. С учетом Кубка и ничьи в Примейра-лиге, «Эшторил» не побеждает уже 5 матчей подряд.

    Эшторильцы начали серию с ничьи против «Фамаликана» (2:2). Проиграл «Тонделе» (1:3) в Кубке Португалии, хозяева уступили «Морейренси» (0:1) в чемпионате. Следом пошли поражения от «Порту» (2:3) и «Гимарайнш» (1:3).

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    В домашних стенах «Эшторил» не знает вкуса побед на протяжении шести туров — 4 ничьи и 2 поражения.

    «Арока»

    Гости находятся на граны вылета. Они на 17 месте в турнирной таблице, имея 14 очков в активе. В нынешнем сезоне команда потерпела уже 10 поражений. Также за 18 туров у нее всего 3 победы и 5 ничьих.

    «Арока» имеет 3 поражения подряд и серию из шести матчей без побед. Причем за 3 последних тура она забила всего раз — в ворота «Белененсеша», когда уступила 1:2.

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  • 24/01/2022

    • В конце декабря аутсайдер пропустил 6 безответных мячей от «Браги», а в последнем матче, который состоялся 21 января, «Арока» проиграла дома «Бенфике» с результатом 1:2.

    «Арока» входит в тройку команд лиги, которым ни разу в этом сезоне не удалось добиться победы на выезде.

    Прогноз и ставка

    С учетом всех данных букмекеры дают на этот матч вполне справедливые коэффициенты — 1.99 на «Эшторил» и 3.75 на «Ароку». Ничья выставлена с котировкой 3.55.

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    По последним результата у «Эшторила» проблемы, однако матч с аутсайдером является отличной возможностью, чтобы прервать неудачную серию и начать побеждать. Тем более что в этом сезоне команда ведет борьбу за еврокубки.

    В первом круге хозяева выиграли 2:0. Считаем, что и в этот раз они не упустят свой шанс и смогут победить.

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    «Эшторил» — «Арука»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на футбол. «Эшторил» одержит домашнюю победу над аутсайдером?
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