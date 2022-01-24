Гвинея
Гвинейцы с треском пролезли в плей-офф. Все решила минимальная победа над сборной Малави, с которой у команды полностью идентичные показатели.
В своем квартете Гвинея добыла 4 очка. Причем забив 2 мяча, гвинейцы пропустили столько же.
Коэффициенты матча Гвинея — Гамбия
В своем последнем матче Гвинея уступила Зимбабве (2:1). Причем, уступая по итогу первого тайма в два мяча, команда пыталась спасти встречу, но сподобилась лишь на гол Наби Кейта.
Гвинейцы смотрятся сильнее сборной Гамбии. Наверняка команда сыграет в этой встрече первым номером.
Гамбия
Сборная Гамбии на турнире выглядит весьма выгодно. Гамбийцы вышли в плей-офф со второго места, набрав 7 очков.
Правда, команда забила всего три мяча. Зато оборона действует почти образцово, дав сбой лишь однажды.
В последнем туре группового этапа гамбийцы сенсационно переиграли Тунис (1:0). Правда, слабых мавританцев Гамбия обыграла лишь минимально.
В атаке расчет лежит на Мусе Барроу. Форвард «Болоньи» с пенальти принес команде ничью с сильной сборной Мали (1:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Гвинею за 2.15, на ничью за 2.80, а на Гамбию — за 4.33.
Гвинея по игре выглядит сильнее соперника.
Гамбия отлично провела групповой этап, но
Гвинейцы, как минимум, по составу выглядят сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Гвинеи с коэффициентом 2.15.