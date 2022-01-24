Гвинея сыграет на своем поле с Гамбией в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 19:00 мск. Гвинея — Гамбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гвинея

Гвинейцы с треском пролезли в плей-офф. Все решила минимальная победа над сборной Малави, с которой у команды полностью идентичные показатели.

В своем квартете Гвинея добыла 4 очка. Причем забив 2 мяча, гвинейцы пропустили столько же.

Коэффициенты матча Гвинея — Гамбия 1 2.15 X 2.90 2 4.10 Ставка

В своем последнем матче Гвинея уступила Зимбабве (2:1). Причем, уступая по итогу первого тайма в два мяча, команда пыталась спасти встречу, но сподобилась лишь на гол Наби Кейта.

Прогнозы на Кубок Африки

Гвинейцы смотрятся сильнее сборной Гамбии. Наверняка команда сыграет в этой встрече первым номером.

Гамбия

Сборная Гамбии на турнире выглядит весьма выгодно. Гамбийцы вышли в плей-офф со второго места, набрав 7 очков.

Правда, команда забила всего три мяча. Зато оборона действует почти образцово, дав сбой лишь однажды.

В последнем туре группового этапа гамбийцы сенсационно переиграли Тунис (1:0). Правда, слабых мавританцев Гамбия обыграла лишь минимально.

В атаке расчет лежит на Мусе Барроу. Форвард «Болоньи» с пенальти принес команде ничью с сильной сборной Мали (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Гвинею за 2.15, на ничью за 2.80, а на Гамбию — за 4.33.

Гвинея по игре выглядит сильнее соперника.

Гамбия отлично провела групповой этап, но имеет проблемы с реализацией .

Гвинейцы, как минимум, по составу выглядят сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Гвинеи с коэффициентом 2.15.