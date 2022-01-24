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    Гвинея не оставит шансов гамбийцам?

    Гвинея — Гамбия. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок африканских наций, 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гвинея — Гамбия
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    Наби Кейта
    Гвинея сыграет на своем поле с Гамбией в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 19:00 мск. Гвинея — Гамбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала 24 Января 2022 года
    Гвинея
  • Конакри
    •  Гвинея 19:00 Гамбия Гамбия
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    Гвинея

    Гвинейцы с треском пролезли в плей-офф. Все решила минимальная победа над сборной Малави, с которой у команды полностью идентичные показатели.

    В своем квартете Гвинея добыла 4 очка. Причем забив 2 мяча, гвинейцы пропустили столько же.

    Коэффициенты матча Гвинея — Гамбия

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче Гвинея уступила Зимбабве (2:1). Причем, уступая по итогу первого тайма в два мяча, команда пыталась спасти встречу, но сподобилась лишь на гол Наби Кейта.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Гвинейцы смотрятся сильнее сборной Гамбии. Наверняка команда сыграет в этой встрече первым номером.

    Гамбия

    Сборная Гамбии на турнире выглядит весьма выгодно. Гамбийцы вышли в плей-офф со второго места, набрав 7 очков.

    Правда, команда забила всего три мяча. Зато оборона действует почти образцово, дав сбой лишь однажды.

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    • В последнем туре группового этапа гамбийцы сенсационно переиграли Тунис (1:0). Правда, слабых мавританцев Гамбия обыграла лишь минимально.

    В атаке расчет лежит на Мусе Барроу. Форвард «Болоньи» с пенальти принес команде ничью с сильной сборной Мали (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Гвинею за 2.15, на ничью за 2.80, а на Гамбию — за 4.33.

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    Гвинея по игре выглядит сильнее соперника.

    Гамбия отлично провела групповой этап, но имеет проблемы с реализацией.

    Гвинейцы, как минимум, по составу выглядят сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Гвинеи с коэффициентом 2.15.

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    Гвинея — Гамбия: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на футбол. Гвинея не оставит шансов гамбийцам?
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