ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лев КацманЛев Кацман: Что еще нам нужно выиграть, чтобы теннисистов показывали по ТВ? «Вашингтон» проиграл на льду «Бостона»НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон», «Вашингтон» проиграл «Бостону» «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
  • 21:26
    • Сборная России разгромила Словакию на старте ЧЕ по мини-футболу
  • 01:01
    • «Бетис» крупно выиграл у «Эспаньола» в Барселоне
  • 22:29
    • ЦСКА потерпел фиаско от «Милана» в матче Евролиги
  • 18:59
    • Карацев завершил выступление на Australian Open
    Все новости спорта

    Голы в матче обеспечены

    «Лестер» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Премьер-лига Англии, 23 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Мэддисон
    «Лестер» на своём поле сыграет против «Брайтона» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 23 января, начало — 17:00 (мск). «Лестер» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Января 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Лестер»

    «Лестер» находится на экваторе турнирной таблицы АПЛ занимая 10-е место набрав при этом 25 очков за 19 туров чемпионата. Команда смогла забить своим соперникам 33 гола, а пропустила 36.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Лестер» 4 раза радовал болельщиков победами, 1 раз провёл игру с ничейным результатом и 5 раз терпел поражения.

    Коэффициенты матча Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В прошлом туре «Лестер» обидно проиграл «Тоттенхэму» пропустив два мяча в дополнительное время и закончив матч со счётом 2:3. До этого «лисы» принимали дома «Ливерпуль» и смогли одержать минимальную победу 1:0. А за тур до этого матча «Лестер» на выезде уступил «Ман Сити» в очень результативном поединке, который закончился со счётом 6:3.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В этом матче на поле не выйдут Дэниел Амарти, Райан Бертранд, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо, Тимоти Кастань, Нампали Менди, Уилфред Ндиди, Рикарду Перейра, Весле Фофана и Джонни Эванс.

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 29 очков, но стоит заметить, что они сыграли на 2 игры больше чем «Лестер». У «Брайтона» одинаковое количество забитых и пропущенных мячей 22/22.

  • Бюрократия, токсичность и забастовки. Пять главных проблем, которые придется решить Microsoft после покупки ​​Activision Blizzard
  • Купить и забить точно не получится
  • 20/01/2022

    • За последние 10 игр во всех турнирах «Брайтон» 6 раз заканчивал свои поединки ничейными результатами, лишь 1 раз проиграл и 3 раза одержал победу над своими соперниками.

    В последних 5-ти турах АПЛ «Брайтон» ни разу не проигрывал своим оппонентам. Последние две встречи команда провела на домашнем стадионе против «Челси» и «Кристал Пэласа», которые закончились одинаковыми результатами — 1:1. А до этого смогли вырвать победу у «Эвертона» со счётом 2:3.

    Команде не смогут помочь Ив Биссума, Энок Мвепу, Джереми Сармиенто и Джейсон Стил.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Брайтона» — за 2.75.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз — Команды-соседи по турнирной таблице, забивают и пропускают в каждом матче. С учётом борьбы за еврокубки, борьба будет ожесточённая. Победителя этого матча определить сложно, но то, что игра будет результативная — это точно.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Вондроушова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пэр — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швентек — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рублев — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кырстя — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Голы в матче обеспечены
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры