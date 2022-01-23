«Лестер» на своём поле сыграет против «Брайтона» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 23 января, начало — 17:00 (мск). «Лестер» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» находится на экваторе турнирной таблицы АПЛ занимая 10-е место набрав при этом 25 очков за 19 туров чемпионата. Команда смогла забить своим соперникам 33 гола, а пропустила 36.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Лестер» 4 раза радовал болельщиков победами, 1 раз провёл игру с ничейным результатом и 5 раз терпел поражения.

Коэффициенты матча Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион 1 2.60 X 3.35 2 2.75 Ставка

В прошлом туре «Лестер» обидно проиграл «Тоттенхэму» пропустив два мяча в дополнительное время и закончив матч со счётом 2:3. До этого «лисы» принимали дома «Ливерпуль» и смогли одержать минимальную победу 1:0. А за тур до этого матча «Лестер» на выезде уступил «Ман Сити» в очень результативном поединке, который закончился со счётом 6:3.

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В этом матче на поле не выйдут Дэниел Амарти, Райан Бертранд, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо, Тимоти Кастань, Нампали Менди, Уилфред Ндиди, Рикарду Перейра, Весле Фофана и Джонни Эванс.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 29 очков, но стоит заметить, что они сыграли на 2 игры больше чем «Лестер». У «Брайтона» одинаковое количество забитых и пропущенных мячей 22/22.

За последние 10 игр во всех турнирах «Брайтон» 6 раз заканчивал свои поединки ничейными результатами, лишь 1 раз проиграл и 3 раза одержал победу над своими соперниками.

В последних 5-ти турах АПЛ «Брайтон» ни разу не проигрывал своим оппонентам. Последние две встречи команда провела на домашнем стадионе против «Челси» и «Кристал Пэласа», которые закончились одинаковыми результатами — 1:1. А до этого смогли вырвать победу у «Эвертона» со счётом 2:3.

Команде не смогут помочь Ив Биссума, Энок Мвепу, Джереми Сармиенто и Джейсон Стил.

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Брайтона» — за 2.75.

Прогноз — Команды-соседи по турнирной таблице, забивают и пропускают в каждом матче. С учётом борьбы за еврокубки, борьба будет ожесточённая. Победителя этого матча определить сложно, но то, что игра будет результативная — это точно.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.95.