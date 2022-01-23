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    «Челси» еще раз выиграет у «Тоттенхэма»?

    «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставки (к. 3.68) на футбол, чемпионат Англии, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Челси» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Января 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Челси»

    «Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 23-х туров, набрав в 23-х матчах 44 очка.

    Среди недели команда Томаса Тухеля провела очередной неудачный матч в рамках чемпионата. «Синие» не смогли выиграть у «Брайтона» — всего лишь ничья 1:1.

    Коэффициенты матча Челси — Тоттенхэм

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    А перед этим было болезненное поражение от «Манчестер Сити» (0:1), после которого окончательно стало ясно, что в этом сезоне «Челси» не готов к борьбе за титул.

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  • 16/01/2022

    • «Челси» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах чемпионата Англии. На данный момент безвыигрышная серия составляет четыре матча (три ничьи и поражение).

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится на пятой строчке. «Шпоры» провели пока лишь 19 матчей, в которых набрали 36 очков.

    Несколько дней назад у «Тоттенхэма» был абсолютно сумасшедший матч с «Лестером».

    Команда Антонио Конте в начале компенсированного времени уступала 1:2, но в итоге — выиграла 3:2. Два мяча забил вышедший на замену Стевен Бергвейн.

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    И этот камбэк чем-то напоминает невероятную победу «Тоттенхэма» на поле «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов в 2019 году.

    «Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в АПЛ под руководством Конте (шесть побед и три ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Тоттенхэма» — за 5.25.

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    В первой половине января «Тоттенхэм» дважды уступил «Челси» в полуфинале Кубка Англии, при этом ни разу не забив. «Шпоры» действительно были хуже, особенно в игре на «Стэмфорд Бридж». Судя по всему, Конте пока не понимает, за счет чего можно переиграть Тухеля.

    Ставка — победа «Челси» + обе команды забьют за 3.68.

    Может быть, с третьей попытки «Тоттенхэм» все-таки забьет, но набрать три очка будет проблематично. Тем более сейчас, когда соперник максимально мотивирован после двух неудачных матчей.

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    «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» еще раз выиграет у «Тоттенхэма»?
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