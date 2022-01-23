«Челси»
«Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 23-х туров, набрав в 23-х матчах 44 очка.
Среди недели команда Томаса Тухеля провела очередной неудачный матч в рамках чемпионата. «Синие» не смогли выиграть у «Брайтона» — всего лишь ничья 1:1.
Коэффициенты матча Челси — Тоттенхэм
А перед этим было болезненное поражение от «Манчестер Сити» (0:1), после которого окончательно стало ясно, что в этом сезоне
«Челси» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах чемпионата Англии. На данный момент безвыигрышная серия составляет четыре матча (три ничьи и поражение).
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» тем временем находится на пятой строчке. «Шпоры» провели пока лишь 19 матчей, в которых набрали 36 очков.
Несколько дней назад у «Тоттенхэма» был абсолютно сумасшедший матч с «Лестером».
Команда Антонио Конте в начале компенсированного времени уступала 1:2, но в итоге — выиграла 3:2. Два мяча забил вышедший на замену Стевен Бергвейн.
И этот камбэк чем-то напоминает невероятную победу «Тоттенхэма» на поле «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов в 2019 году.
«Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в АПЛ под руководством Конте (шесть побед и три ничьи).
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Тоттенхэма» — за 5.25.
В первой половине января «Тоттенхэм» дважды уступил «Челси» в полуфинале Кубка Англии, при этом ни разу не забив. «Шпоры» действительно были хуже, особенно в игре на «Стэмфорд Бридж». Судя по всему, Конте пока не понимает, за счет чего можно переиграть Тухеля.
Ставка — победа «Челси» + обе команды забьют за 3.68.
Может быть, с третьей попытки «Тоттенхэм» все-таки забьет, но набрать три очка будет проблематично. Тем более сейчас, когда соперник максимально мотивирован после двух неудачных матчей.