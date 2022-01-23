«Челси» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 23-х туров, набрав в 23-х матчах 44 очка.

Среди недели команда Томаса Тухеля провела очередной неудачный матч в рамках чемпионата. «Синие» не смогли выиграть у «Брайтона» — всего лишь ничья 1:1.

Коэффициенты матча Челси — Тоттенхэм 1 1.70 X 4.00 2 4.70 Ставка

А перед этим было болезненное поражение от «Манчестер Сити» (0:1), после которого окончательно стало ясно, что в этом сезоне «Челси» не готов к борьбе за титул .

«Челси» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах чемпионата Англии. На данный момент безвыигрышная серия составляет четыре матча (три ничьи и поражение).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем находится на пятой строчке. «Шпоры» провели пока лишь 19 матчей, в которых набрали 36 очков.

Несколько дней назад у «Тоттенхэма» был абсолютно сумасшедший матч с «Лестером».

Команда Антонио Конте в начале компенсированного времени уступала 1:2, но в итоге — выиграла 3:2. Два мяча забил вышедший на замену Стевен Бергвейн.

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И этот камбэк чем-то напоминает невероятную победу «Тоттенхэма» на поле «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов в 2019 году.

«Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в АПЛ под руководством Конте (шесть побед и три ничьи).

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Тоттенхэма» — за 5.25.

В первой половине января «Тоттенхэм» дважды уступил «Челси» в полуфинале Кубка Англии, при этом ни разу не забив. «Шпоры» действительно были хуже, особенно в игре на «Стэмфорд Бридж». Судя по всему, Конте пока не понимает, за счет чего можно переиграть Тухеля.

Ставка — победа «Челси» + обе команды забьют за 3.68.

Может быть, с третьей попытки «Тоттенхэм» все-таки забьет, но набрать три очка будет проблематично. Тем более сейчас, когда соперник максимально мотивирован после двух неудачных матчей.