Матч 24 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) между «Халл Сити» и «Блэкберном» состоится 19 января на стадионе «The MKM». Начало в 22:45 мск. «Халл Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл» находится в нижней части турнирной таблицы, на 19 позиции среди 24 участников. У команды 23 очка в копилке и отрыв от зоны вылета в четыре пункта.

В ноябре «Тигры» выдали очень удачную серию, выиграв четыре поединка первенства подряд, пропустив за все это время лишь гол. После этого же они не знают радости победы на протяжении пяти игр.

Так в этот неудачный период они сперва дважды сыграли вничью, а затем потерпели три фиаско подряд. Одно из них пришлось на прошлый тур, где команда уступила дома 0:2 «Сток Сити».

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С учетом поражения от «Эвертона» (2:3) в Кубке Англии эта серия неудач в итоге составляет пять матчей кряду во всех турнирах.

«Блэкберн»

Нынешний сезон для «Бродяг» проходит под знаком борьбы за выход в АПЛ. В кои-то веки «Блэкберн Роверс» занимает третье место, совсем ненамного отставая от дуэта лидеров.

На первом месте — «Фулхэм», который опережает конкурента на два очка, на втором — «Борнмут», набравший столько же баллов, но имеющий лучшую разницу мячей.

В прошлом туре ланкаширцы переиграли на выезде «Кардифф» (1:0), что прервало мини-серию из двух матчей без побед в лиге и Кубке Англии.

Лидером атак команды является Бен Бреретон. Чилиец в 26 поединках чемпионата настрелял уже 20 мячей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Блэкберн» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.